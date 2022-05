Photo : VNA

Son La (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 28 mai en soirée à la cérémonie d'ouverture du festival des fruits et des produits OCOP (One Commune One Product-Chaque commune un produit) 2022 dans la province montagneuse du Nord de Son La.

Organisé conjointement par la province et le Comité central de l'Association des agriculteurs du Vietnam, ce festival vise à honorer les producteurs de fruits et à promouvoir la marque OCOP du Vietnam. C'est l'un des événements dans le cadre du Dialogue 2022 entre le Premier ministre et les agriculteurs vietnamiens qui s'est tenu à Son La.

Les organisations, entreprises et coopératives des villes et provinces du pays présentent du 28 au 31 mai leurs fruits sur plus de 320 stands. Plusieurs séminaires, expositions et concours sont prévus dans le cadre du festival.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au secteur agricole, et à Son La en particulier, de se concentrer sur le développement de l'écosystème agricole et de l'écosystème du secteur fruitier, la construction d'une économie verte et d'une économie circulaire dans l'agriculture, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’encouragement des start-up, de l'innovation et de la transformation numérique dans ce secteur, et à la diversification des marchés à l’export.

Pour développer durablement les produits agricoles, il est important de prêter attention à la construction des marques, à la planification et au développement des sources de matières premières, au développement de l'agriculture biologique et à l'application de technologies de pointe et de technologies de transformation et de conservation post-récolte, à l’assistance en matière des capitaux et à la diversification des ressources d'investissement, et à l'expansion des marchés, a précisé le chef du gouvernement.

Il a également souligné la nécessité de développer les infrastructures de transport, agricoles, de santé, d'éducation et de culture dans les zones rurales.

Pour l’heure, le Vietnam est l'un des premiers exportateurs mondiaux de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques avec une valeur de plus de 48 milliards de dollars en 2021, dont près de 3,6 milliards de dollars en provenance de fruits et légumes.

Le programme OCOP a été officiellement mis en œuvre à l'échelle nationale depuis 2018. À ce jour, le pays compte près de 7.500 produits OCOP.

Auparavant, dans la même journée, le chef du gouvernement s'était rendu dans une zone de production agricole de la commune de Hat Lot, district de Mai Son et avait inspecté le rythme de la construction du centre de transformation de fruits et légumes Doveco Son La, dans le même district, d’une capacité de traitement prévisionnelle de 50.000 tonnes de produits par an. -VNA