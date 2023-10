Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé dimanche 8 octobre à Hanoi à une cérémonie pour faire le bilan du programme d’un million d’initiatives visant à surmonter les difficultés et à lutter contre la pandémie de Covid-19, lancé par la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e à partir de la droite) avec les auteurs des initiatives exceptionnelles, à Hanoi, le 8 octobre. Photo: VNA

Selon la CGTV, le programme, lancé le 1er septembre 2021, a reçu plus de 2 millions d’initiatives, dont beaucoup ont généré des bénéfices élevés pouvant atteindre 33.000 milliards de dôngs (1,35 milliard de dollars).Le Vietnam a vécu des journées inoubliables de prévention et de lutte contre la pandémie, pleines de douleurs et de pertes, mais aussi extrêmement émouvantes et dignes de fierté, a déclaré le chef du gouvernement.Ces initiatives ont démontré la créativité et l’intelligence des travailleurs vietnamiens pour s’adapter rapidement aux conditions de vie et de travail dans le contexte de l’évolution complexe de la pandémie et dans la nouvelle normalité, apportant d’importantes contributions à la stabilisation et à la transition, à redresser les activités de production et de commerce des entreprises et à la mise en œuvre des tâches politiques des agences et des unités, s’est-il félicité.Le Vietnam s’est adapté avec flexibilité, a contrôlé efficacement la pandémie et accélère son redressement et son développement socio-économique, ce qui a été très apprécié par la communauté internationale, a fait valoir le Premier ministre Pham Minh Chinh.Cependant, dans les temps à venir, alors que de nombreuses difficultés et défis persisteront, il est nécessaire d’avoir l’engagement de l’ensemble du système politique, des citoyens et des entreprises pour mettre en œuvre avec succès le plan de développement socio-économique 2023, le plan de développement socio-économique 2021-2025, le programme et la stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030, a-t-il encore indiqué.Lors de l’événement, le chef du gouvernement et les responsable des ministères, secteurs et agences ont remis des prix à 33 collectifs, 46 auteurs et groupes d’auteurs avec des initiatives exceptionnelles sélectionnés dans le programme. – VNA