Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les contributions du contigent de presse d’information extérieure lors de la cérémonie de remise du 9e Prix national de la presse d’information extérieure organisée jeudi 12 octobre à l’Opéra de Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la cérémonie de remise du 9e Prix national de la presse d’information extérieure, à Hanoi, le 12 octobre. Photo: VNA



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, il a reconnu et hautement apprécié les contributions positives du travail d’information extérieure en général et du contigent de presse d’information extérieure en particulier aux réalisations du pays après un demi-mandat de mise en œuvre la résolution du Congrès national du Parti du 13e mandat, contribuant au renforcement et à l’élévation du rôle, de la position et du prestige du Parti et du pays sur la scène internationale.

La cérémonie a été honorée par la présence notamment du secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti et chef du Comité de pilotage du travail d’information extérieure Nguyên Trong Nghia, et le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti Lê Hoài Trung, ainsi que de responsables de plusieurs ministères, secteurs et organes de presse.

Les délégués à la cérémonie de remise du 9e Prix national de la presse d’information extérieure, à Hanoi, le 12 octobre. Photo: VNA



Le chef du gouvernement a exhorté les forces de presse d’information extérieure à continuer de transmettre de manière complète et précise la politique extérieure du Parti; les options et les politiques de développement économique du Parti et de l’État; à promouvoir la communication et la promotion de la culture, du patrimoine culturel matériel et immatériel du Vietnam; à mettre en ébulition leur innovation et leur créativité dans le mode d’information extérieure, les considérant comme une tâche centrale pour améliorer l’efficacité du travail d’information extérieure.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a recommandé de "raconter des histoires pertinentes, attrayantes sur le Vietnam de sorte que le monde comprenne, aime et soutienne le Vietnam" et de "trouver un moyen rapide et efficace pour que les messages du Vietnam laissent une profonde impression dans le cœur des amis internationaux".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet des premiers prix aux lauréats. Photo: VNA



Il a également suggéré de rechercher des solutions permettant d’investir des ressources dans le travail d’information extérieure; de mobiliser la participation de nombreux habitants et amis internationaux dans le travail d’information extérieure, de faire chaque habitant un ambassadeur du travail d’information extérieure, et de promouvoir la créativité et l’enthousiasme des jeunes dans le travail d’information extérieure.



En particulier, le chef du gouvernement a demandé à la presse de bloquer, de supprimer, de combattre et de réfuter efficacement les informations mauvaises, toxiques, offensantes et opposables au Parti et à l’Etat vietnamiens.



Le comité d’organisation a reçu 1.456 œuvres, soit une hausse de 30% par rapport à l’édition précédente, en majorité des œuvres de presse écrite et de presse en ligne en langues vietnamienne et étrangères, dont 78 des auteurs étrangers et les auteurs vietnamiens résidant à l’étranger. L’Agence vietnamienne d’information (VNA) est l’unité la plus représentée à la 9e édition avec 223 oeuvres en lice.

Les délégués visitent une exposition en marge de la cérémonie. Photo: VNA



Les œuvres couvrent tous les événements politiques, diplomatiques, culturels importants du pays ainsi que les options, les lignes politiques et les politiques du Parti et de l’Etat, les réalisations du pays dans les domaines de la politique, de l’économie, des relations extérieures et des droits de l’homme, la beauté de la terre et des hommes vietnamiens et les valeurs culturelles du Vietnam.



Après les éliminatoires et la finale, le comité d’organisation a sélectionné 110 meilleurs œuvres et produits pour décerner huit premiers prix, 22 deuxièmes prix, 30 troisièmes prix et 50 prix d’encouragement. L’Agence vietnamienne d’information (VNA) en a remporté 19 prix, dont quatre premiers prix, cinq deuxièmes prix, quatre troisième prix et six prix d’encouragement. – VNA