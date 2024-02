Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au centre) célèbre le 15 février la première expédition de carottes dans la commune de Duc Chinh, district de Cam Giang, province de Hai Duong (Nord). Photo : VNA

Hanoï, 16 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une directive exhortant les ministères, les secteurs, les localités et les fonctionnaires à mettre en œuvre rapidement les tâches clés après les vacances du Nouvel An lunaire (Têt).Cette année, les fonctionnaires ont eu sept jours de congé pour le Têt, la plus grande fête annuelle du peuple vietnamien. Pendant longtemps, les Vietnamiens ont généralement gardé une idée dépassée selon laquelle le premier mois lunaire était une période de fêtes.Dans sa nouvelle directive, le Premier ministre a salué les bons préparatifs pour le Têt, saluant les ministères, les agences, les localités et les forces pour avoir bien accompli leur travail pendant le Têt, en particulier les agents de santé, les officiers et les soldats, les nettoyeurs de rues et les travailleurs qui ont dû travailler pendant les vacances pour assurer l’avancement des projets clés.Le Premier ministre a déclaré que dans les temps à venir, il est prévu que la situation mondiale et nationale sera encore confrontée à de nombreuses difficultés et défis complexes et imprévisibles, créant une grande pression sur la direction et la gestion de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique, en particulier au cours des premiers mois de 2024.Il a demandé aux ministères, agences, localités, organisations et individus, dans la mesure de leurs capacités, de se concentrer immédiatement sur la gestion des emplois post-Têt, en particulier les travaux en retard dus aux vacances du Têt.Le chef du gouvernement a demandé aux ministres, aux chefs d'agences ministérielles, aux chefs d'agences gouvernementales, aux présidents des Comités populaires des villes et provinces dirigées par le gouvernement d'examiner et d'identifier les tâches spécifiques clés pour chaque mois et chaque trimestre afin de se concentrer sur la direction et le fonctionnement, d'avoir une réponse politique rapide et efficace et résoudre les problèmes de manière appropriée.Il a demandé des institutions, des mécanismes et des politiques améliorés pour mobiliser des ressources pour le développement du pays.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé des mesures drastiques pour garantir le décaissement des investissements publics et aider les entreprises et les citoyens à surmonter les difficultés.Après avoir souligné les tâches clés spécifiques des ministères et des agences, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux fonctionnaires, aux employés publics et aux travailleurs des agences administratives de l'État et des agences et organisations connexes de gérer rapidement les tâches dès le premier jour ouvrable après le Têt.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'ils ne doivent pas se rendre aux festivals pendant les heures de travail ni utiliser le budget de l'État, les véhicules ou les biens publics réglementés pour des festivals ou des activités de divertissement.Les responsables des ministères, des agences et des localités ne doivent pas assister aux festivals à moins qu'ils ne soient désignés par les autorités compétentes.- VNA