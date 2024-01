Cao Bang, 1er janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré le 1er janvier d'envisager de construire une zone économique frontalière dans la province frontalière de Cao Bang (Nord).

Il a visité le poste frontière de Tra Linh, dans le district provincial de Trung Khanh, qui vient d'être modernisé.

Le poste-frontière de Tra Linh (Vietnam) – Longbang (Chine) a été transformé en poste-frontière international le 28 décembre, ce qui devrait contribuer à accroître les flux de personnes, de véhicules et de marchandises, contribuant ainsi à promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays et dans la région, et à approfondir l'amitié sino-vietnamienne.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de développer l'économie, frontalière notamment, conformément aux lois vietnamiennes et aux pratiques internationales, d'assurer la sécurité, l'ordre social et la sûreté, de promouvoir la vigilance, prévenir et combattre les délits tels que la contrebande et le trafic de drogues, et d'assurer la sécurité des personnes qui franchissent la frontière.

Il a ordonné aux autorités compétentes de continuer à perfectionner la planification, à investir dans la modernisation des infrastructures et à rechercher des politiques et des mécanismes appropriés pour créer des conditions plus favorables aux activités d'import-export, d'attirer davantage d'investissements et de promouvoir une coopération et un développement intégral dans tous les domaines, en particulier l'investissement, le commerce, le transport intermodal et le tourisme.



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué une visite du Nouvel An et a présenté des cadeaux aux forces en service au poste-frontière international de Tra Linh.

Il a également assisté à la cérémonie d'inauguration de la première phase d'un projet de construction d'une autoroute reliant le poste-frontière de Dong Dang, dans la province de Lang Son, à Tra Linh, à Cao Bang. - VNA