Binh Duong, 19 mars (VNA)- Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré aux autorités de la province méridionale de Binh Duong et aux investisseurs de construire un écosystème industriel de nouvelle génération, associé à la 4e révolution industrielle et au développement vert, intelligent, durable et inclusif, en plus de contribuer à la promotion des liens entre le Vietnam et Singapour.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de mise en chantier du parc industriel Vietnam-Singapour III. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a fait cette suggestion lors de la cérémonie de mise en chantier du parc industriel Vietnam-Singapour III et de projets de logements sociaux dans la province méridionale de Binh Duong.

Le parc industriel Vietnam-Singapour III (VSIP), d'un investissement total de plus de 278 millions de dollars, sera construit avec un système d'infrastructures synchrones sur une superficie de mille hectares dans le district de Bac Tan Uyen, pour attirer des projets dans le domaines de l'électricité, de l'électronique, des industries mécaniques et auxiliaires, de la haute technologie, de la fabrication, du textile, de l'agroalimentaire, entre autres.

Lors de l'événement, le Premier ministre a déclaré qu'au 13e Congrès national du Parti communiste, l'objectif avait été fixé de faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen supérieur d'ici 2030, et une nation développée à revenu élevé d'ici 2045.

Soulignant le bon développement des liens de coopération entre le Vietnam et Singapour dans tous les secteurs ces dernières années, Pham Minh Chinh a indiqué qu'il existe actuellement 11 VSIP à travers le pays, dont trois dans la province de Binh Duong.

Cérémonie d'inauguration et de mise en chantier des projets de construction de logements sociaux dans la ville de Thu Dau Mot. Photo : VNA

Il a apprécié les efforts des autorités et des habitants locaux pour promouvoir le développement socio-économique local et des VSIP en particulier, contribuant à consolider la confiance des entreprises internationales dans les politiques et l'environnement d'investissement du pays.

Pham Minh Chinh a promis de créer des conditions favorables à l'investissement des entreprises au Vietnam sur la base de la loi vietnamienne.

Le même jour, le chef du gouvernement vietnamien a également assisté la cérémonie d'inauguration et de mise en chantier de projets de logements sociaux dans la ville de Thu Dau Mot.

Lors de l'événement, le Premier ministre a exhorté les autorités de Binh Duong à promouvoir de nouveaux programmes de logements sociaux conformément à la Stratégie nationale de développement du logement pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045.- VNA