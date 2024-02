Le plus haut législateur Vuong Dinh Huê formule ses vœux du Têt au personnel du Bureau de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a rencontré ce jeudi 15 février (le 6e jour du premier mois lunaire de l’Année du Dragon) la permanence du Conseil des affaires ethniques de l’AN, les membres des Commissions de l’AN et le personnel du Bureau de l’AN...



Soulignant les acquis importants obtenus en 2023 par l’AN, il a demandé aux organes de l’AN de redoubler d’efforts pour bien accomplir les tâches définies dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti.



Il leur a également suggéré de mener à bien les préparatifs pour la célébration des 80 ans des premières élections législatives du Vietnam.



De plus, Vuong Dinh Hue a appelé à continuer à œuvrer pour une AN de plus en plus professionnelle, promouvoir la démocratie, renforcer l'État de droit, répondre aux exigences de la réalité, et assurer que toutes les activités de l’AN servent l’intérêt national et que toutes les décisions de l’AN sont centrées sur les citoyens et les entreprises. -VNA