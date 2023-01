Hanoi (VNA) - Gastronomie. Pendant les premiers jours du Nouvel An lunaire, lorsque les membres de la famille ou les amis discutent entre eux, ils le font toujours autour d’une tasse de thé et d’un plateau de fruits confits. Des saveurs traditionnelles indissociables des célébrations du Têt.

Le plateau de fruits confits est avant tout un souhait de Bonne Année que le propriétaire de la maison adresse à l'invité. Photo : CTV/CVN

Le plateau de fruits confits est essentiel dans la culture culinaire des Vietnamiens. Ces fruits ne sont pas seulement des collations mais selon la tradition, ils apportent aussi la bonne fortune pour une Nouvelle Année pleine de bonheur et de prospérité.

Avec le banh chung (gâteau de riz farci de haricot mungo et de viande de porc poivré), la pastèque, la branche de pêcher ou d’abricotier en fleurs, le plateau de fruits confits est un élément indispensable du Têt qu sein des familles vietnamiennes.

Chaque famille choisira différents fruits confits à disposer sur son plateau-dessert. Ces “collations” sont servies aux invités durant le Têt, mais régalent aussi les hôtes !

Le plateau de fruits confits est avant tout un souhait de bonne année que le propriétaire adresse à l'invité qui vient lui adresser ses vœux. C'est aussi une tradition qui apporte chance et bonheur au propriétaire qui reçoit correctement ses invités.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi à chaque fois que le Têt arrive, les mêmes fruits confits réapparaissent sur ce fameux plateau - dessert ? En fait, les fruits confits traditionnels du Têt ont tous des significations symboliques, ils représentent les bonnes choses que les gens attendent pour la Nouvelle Année.

Ledit plateau comprend souvent des mets populaires tels que : bonbons, graines de pastèque, de lotus, noix de coco, gingembre et fruits de kumquat confits.

Les bonbons expriment l'espoir d’une Nouvelle Année pleine de bonheur, douce et sucrée.

Les graines de pastèque de couleur rouge représentent l’abondance, la prospérité et la chance. De plus, elles peuvent prévenir et guérir de nombreuses maladies.

Fruit de kumquat conflit. Photo : CTV/CVN

Le fruit de kumquat confit est également inclus dans le plateau - dessert de nombreuses familles. Cela vient du fait que le kumquat est une des plantes ornementales dans de nombreuses familles à chaque Nouvel An lunaire. On pense que le kumquat bonsaï aux fruits jaune orangé symbolise la chance et la prospérité. Et pour cette raison, ses fruits confits sont très prisés.

La noix de coco et les graines de lotus confits symbolisent les retrouvailles et le bonheur. Ces délicieux plats sont très prisés des Vietnamiens qui les choisissent chaque printemps dans leur plateau du Têt.

Le gingembre confit est apprécié pour sa saveur distinctive et chaleureuse. Ce plat est censé apporter une vie heureuse dans la Nouvelle Année. De plus, cette épice est très bonne pour la santé, elle stimule la digestion, a des propriétés détoxifiantes et est considérée comme un remède efficace contre les maux de ventre.

Le gingembre confit est apprécié pour sa saveur distinctive. Photo : CTV/CVN

Un plateau du Têt est toujours rempli de bonbons, kumquats, gingembre, graines de lotus, noix coco... correspondant aux saveurs sucrée, piquante, acide, représentant les goûts de la vie, ainsi que les changements des saisons.

La vie est un mélange de joie, de tristesse, de paix et de tempête. Il y a des journées de joie, des rires aussi forts que lorsqu’on croque une graine de pastèque ; parfois c'est sucré comme une graine de lotus confite ; mais parfois c’est décevant comme le goût légèrement acidulé du fruit de kumquat. Et parfois il y a des chagrins et de la souffrance comme le goût épicé du gingembre confit...

Le plateau de fruits confits représente la vision de la vie des Vietnamiens. Par conséquent, dans chaque famille à l’occasion du Nouvel An lunaire, ce fameux plateau est indispensable. C'est devenu une évidence, une caractéristique culturelle du Têt traditionnel. En cette période de modernité, alors que de nombreuses caractéristiques culturelles traditionnelles ont été perdues, le plateau pour accueillir les invités du Têt demeure essentiel et ne disparaîtra probablement jamais ! -CVN/VNA