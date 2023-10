Montagnes à Ha Giang. Photo: VNA

Ha Giang (VNA) - La province septentrionale de Ha Giang a organisé le 28 octobre une cérémonie de réception, pour la 3e fois, du titre de membre du réseau mondial des Géoparcs de l'UNESCO pour le plateau calcaire de Dông Van, et inauguré le Festival des fleurs de sarrasin de Ha Giang 2023.



Le nombre de visiteurs à Ha Giang a connu une augmentation rapide, passant de 2.000 en 2010 à 2,2 millions en 2022. Selon les prévisions, plus de 3 millions sont attendus sur l'ensemble de l'année 2023. Le développement du tourisme durable a contribué à créer des moyens de subsistance, à augmenter les revenus, à réduire la pauvreté et à changer la physionomie sur le haut plateau de Dong Van.

Maisons au plateau calcaire de Dong Van. Photo: VNA



Récemment, au début du mois de septembre 2023, lors de la 10e Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l'UNESCO tenue au Maroc, le titre de géoparc mondial de l'UNESCO du plateau calcaire de Dong Van a été renouvelé. Par ailleurs, le 6 septembre 2023, Ha Giang a eu l'honneur de recevoir le titre de la Première destination touristique émergente d'Asie 2023 décerné par les World Travel Awards (WTA).

Rivière Nho Que. Photo: VNA



Lors de la cérémonie tenue le 28 octobre, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a demandé à Ha Giang de se concentrer davantage sur le développement du tourisme en s'appuyant sur la diversité culturelle des ethnies. Il a également souligné l'importance de la préservation et de la promotion des valeurs géologiques, culturelles et naturelles du plateau calcaire de Dong Van. -VNA