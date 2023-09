Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé une décision approuvant un plan de mise en œuvre de la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le JETP soutiendra le Vietnam dans son action pour atteindre l'objectif ambitieux de neutralité climatique d'ici 2050, pour atteindre plus rapidement le point culminant de ses émissions de gaz à effet de serre et pour accélérer la transition entre les combustibles fossiles et une énergie propre. Photo : baochinhphu.vn

Le plan vise à mettre en œuvre avec succès la Déclaration sur le JETP en combinaison avec la promotion du développement des énergies renouvelables et de l’utilisation économique et efficace de l’énergie, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 ; à développer le secteur de l’énergie avec une infrastructure synchrone et intelligente sur la base de la garantie de la sécurité énergétique nationale et des objectifs de développement, et de l’équité dans la transition énergétique.

Il prévoit également la réception et l’utilisation efficace du soutien des partenaires internationaux en matière de transfert de technologie, de gouvernance, de formation des ressources humaines et de financement pour la mise en œuvre de la déclaration, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement énergétique du Vietnam et de la Déclaration mondiale sur la transition du charbon vers l’énergie propre.

D’ici 2030, le plan affirme qu’il est nécessaire de construire et de perfectionner le cadre juridique pour faciliter l’attraction des investisseurs, des entreprises et des citoyens à s’engager dans le processus de transition énergétique juste et promouvoir le transfert de technologie.

Dans le cadre de ce plan, les unités concernées élaboreront un plan de mobilisation des ressources pour mettre en œuvre la Déclaration politique sur le JETP et mèneront des projets pilotes liés à la transition énergétique juste ; tout en mettant en œuvre le plan de mobilisation des ressources avec un soutien financier international et un transfert de technologie pour promouvoir la conversion de l’électricité produite au charbon et des énergies fossiles en énergie propre, et développer de nouvelles formes d’énergie renouvelables (hydrogène vert, ammoniac vert).

Le plan mentionne également la nécessité de moderniser et de développer des infrastructures intelligentes, avancées et modernes pour la production, le transport, le stockage, la distribution et la gestion de l’électricité, capables d’intégrer à grande échelle les sources d’énergie renouvelables ; d’intensifier l’électrification et de développer les ressources humaines pour maîtriser progressivement les technologies modernes, vers la production d’équipements servant au développement des énergies renouvelables et d’améliorer la capacité de gestion de l’industrie énergétique.

La conversion des centrales électriques au charbon vers des sources d’énergie propres est l’une des tâches clés spécifiées par le plan, avec le développement d’un écosystème pour l’industrie et les services liés aux énergies renouvelables, la promotion de la production d’électricité à partir de la biomasse, des ordures et des déchets solides pour utiliser les sous-produits agricoles et sylvicoles, en élaborant et en mettant en œuvre des réglementations sur le taux d’énergie renouvelable pour les organismes de distribution d’électricité et un marché de crédit pour les énergies renouvelables. – VNA