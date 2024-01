Lors d’une conférence nationale en ligne pour faire le bilan de 2023 et déployer les tâches pour 2024 du gouvernement et les administrations locales récemment tenue à Hanoi, l’expert en économie Cân Van Luc a souligné la nécessité de s’efforcer d’atteindre l'objectif d'une croissance de 6 à 6,5 % et d'une inflation maîtrisée autour de 3,5 à 4 %, fixé par l'Assemblée nationale et le gouvernement.