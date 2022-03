Hanoï, 9 mars (VNA) - Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vo Van Thuong, a affirmé l'importance du rôle du Japon dans la politique extérieure de son pays.

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vo Van Thuong (droite) et le conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam , Takebe Tsutomu. Photo : VNA



Recevant le 9 mars à Hanoi le conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, Takebe Tsutomu, M. Vo Van Thuong a estimé que le partenariat stratégique Vietnam-Japon continuait de se développer dans divers domaines.



Il a souligné que les deux parties ont une confiance politique élevée, qui est de plus en plus renforcée, et que les relations entre les Partis, les gouvernements, les parlements, les entreprises et les peuples des deux pays ont été maintenues dans des circonstances difficiles causées par la pandémie de COVID-19.



A cette occasion,Vo Van Thuong a remercié le gouvernement et le peuple japonais pour leur soutien au Vietnam dans la lutte contre le COVID-19.



Il a reconnu les contributions actives et efficaces de Takebe Tsutomu aux relations entre les deux Partis au pouvoir, les gouvernements et l'échange entre dde parlementaires et de peuples des deux pays, ainsi que ses contributions à la promotion de la coopération bilatérales dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la culture.



Takebe Tsutomu a salué les résultats obtenus par le Vietnam dans la reprise économique et dans la prévention et le contrôle du COVID-19.

Il a informé Vo Van Thuong d'une série de contenus de coopération bilatérale tels que le projet de l'Université Vietnam-Japon, et a exprimé son désir d'apporter des contributions pratiques à la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité.

Lors de la rencontre, les deux parties ont souligné que l'année prochaine, lorsque les deux pays célébreront des 50 ans des relations diplomatiques, sera l'occasion d'évaluer le processus de développement, les réalisations et les potentiels de coopération, et d'établir des visions stratégiques et des lignes directrices pour les relations bilatérales en une nouvelle période.- VNA