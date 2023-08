Oulan-Bator (VNA) – Le Parti communiste du Vietnam (PCV), en tant que membre du Comité permanent de la Conférence internationale des partis politiques d’Asie (ICAPP), soutient activement les objectifs et les activités de l’ICAPP pour la paix, le développement et la prospérité de la région, a affirmé une délégation vietnamienne.

Des jeunes vietnamiens nettoient une plage. Photo: VNA



La délégation, conduite par l’ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Doan Khanh Tâm, a participé à la 6e réunion de l’Aile Jeunesse et la 7e réunion de l’Aile Femmes de l’ICAPP du 5 au 7 août à Oulan-Bator, en Mongolie, destinées à promouvoir le dialogue et la consultation politique dans la gestion des défis sociaux actuels.

Elle a informé des politiques du PCV et des réalisations accomplies dans le travail vis-à-vis des jeunes et des femmes, et affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance aux affaires extérieures des partis, y compris les forums multilatéraux des partis politiques.

Les rencontres ont réuni 18 partis politiques de 14 pays d’Asie, des observateurs des partis et des organisations régionales et internationales et du corps diplomatique en Mongolie sur les thèmes "La participation des jeunes au dialogue socio-politique pour le progrès socio-économique dans la période post-pandémie" et "La promotion du leadership des femmes pour parvenir à une reprise post-pandémie dans l’égalité des sexes".

Elles se sont penchées sur les solutions et expériences pratiques dans la gestion des défis sociaux pour les jeunes et les femmes dans la période de reprise post-Covid-19, dont l’augmentation de leur participation à des événements socio-politiques, le soutien à la formation, les finances, la santé, la création d’emplois, les opportunités d’entrepreneuriat, l’encouragement des jeunes à faire œuvre de pionniers dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la science et de la technologie, de la créativité et de l’innovation, et de la promotion de l’égalité des sexes.

Les partis politiques ont adopté à l’unanimité la “Déclaration d’Oulan-Bator” affirmant l’unité des partis politiques dans la promotion du rôle des jeunes et des femmes dans le développement de la société et la mise en œuvre du Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030.

L’ICAPP a été lancée à Manille, aux Philippines, en septembre 2000 pour promouvoir les échanges et la coopération entre les partis politiques en Asie et en Océanie. Elle cherche à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir la confiance dans la région et, ce faisant, à promouvoir la paix et la prospérité grâce au rôle et au canal des partis politiques.

Aujourd’hui, plus de 350 partis politiques de la région issus de divers horizons politiques et idéologiques sont éligibles pour participer aux activités de l’ICAPP. En rassemblant les dirigeants des partis politiques d’Asie lors d’assemblées régulières, l’ICAPP est devenue une force positive pour la compréhension mutuelle entre les pays et les peuples asiatiques. – VNA