Hanoi (VNA) – Ces dernières années, le Vietnam a réussi à élargir la couverture de sa sécurité sociale qui est basée sur plusieurs piliers: réduction de la pauvreté, formation et emploi, assurance sociale et assurance maladie, protection sociale et services sociaux fondamentaux.

Une sécurité sociale en voie de renforcement. Photo: VNA



À compter du 1er janvier 2022, les retraités touchant une faible pension ont pu bénéficier d’une augmentation de 7,4%. En 2020 et 2021, face à la pandémie, le gouvernement avait pris des mesures sans précédent pour venir en aide aux employés et aux employeurs.

Selon Bùi Tôn Hiên, directeur de l’Institut des sciences du travail et de la société, le système national de sécurité sociale est efficace. «Le Vietnam a atteint avant terme plusieurs des Objectifs du Millénaire pour le développement. Il a amélioré son indice de développement humain, accéléré son développement socioéconomique, enregistré des progrès en matière de protection environnementale et d’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population», indique-t-il.

«Ses politiques sociales, qui sont cohérentes et exhaustives, permettent de garantir la sécurité sociale. Les personnes démunies, vulnérables ou en situation difficile bénéficient d’aides régulières, opportunes et efficaces de l’État. Les services sociaux ne cessent d’être améliorés. L’accès de la population aux études, aux soins médicaux, au logement, à l’eau propre et à l’information est garanti», note-t-il.

Les progrès enregistrés par notre pays sont reconnus par la communauté internationale. Dans le classement des nations de 2021 du Programme des Nations unies pour le développement suivant l’indice de développement humain, le Vietnam avait d’ailleurs obtenu une note de 0,703 pour occuper le 115e rang, 115 sur 191. La même année, l’Office général des statistiques faisait état d’une réduction de 0,4 point de pourcentage du taux de pauvreté multidimensionnelle par rapport à 2020. Cette réduction est constante depuis 2016, et le taux de pauvreté multidimensionnelle de 2021 a été ramené à 4,4%.

Mais les instabilités mondiales, le dérèglement climatique et le vieillissement rapide de la population devraient avoir des répercussions profondes sur l’économie, sur l’emploi et sur le niveau de vie des habitants. D’où la nécessité de renforcer le système de sécurité sociale, affirme Bùi Tôn Hiên. «Il faut faire en sorte que la sécurité sociale couvre l’ensemble de la population. Nous devons prêter une plus grande attention aux personnes qui ne sont pas dans la catégorie des pauvres et des quasi-pauvres, mais qui ont de faibles revenus et qui ne demandent qu’à s’en sortir», dit-il.

«Ces personnes représentent une grande partie de la population. Elles ont besoin d’aide et d’opportunités pour trouver un meilleur emploi, des revenus plus élevés et une meilleure protection sociale. L’État doit répondre à leurs attentes, d’autant plus qu’elles contribuent, ces personnes, et pour une part considérable, à la prospérité de la société. En d’autres termes, dans la nouvelle période, nous avons besoin de nouvelles approches et devons identifier les priorités», souligne-t-il.

L’un des objectifs majeurs qu’a fixés le Parti communiste du Vietnam pour la période 2021-2030 consiste à garantir la sécurité et le bien-être social, le progrès et l’égalité sociale, afin d’améliorer la qualité de vie de la population et de la rendre plus heureuse. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam a décidé de compléter son système de sécurité sociale en élargissant sa couverture. Il augmentera donc le niveau de bénéfice et garantira l’égalité des sexes dans l’accès à la sécurité sociale. – VOV/VNA