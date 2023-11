La Havane (VNA) – Le pavillon vietnamien pour la 39e Foire internationale de La Havane (FIHAV 2023) a été inauguré mercredi 8 novembre à La Havane, à Cuba, exposant les produits présentés directement par 16 entreprises participantes et envoyés par plus de 50 autres.

La Foire internationale de La Havane est le plus grand événement commercial annuel à Cuba. Photo : Prensa Latina



Il a été honoré d’accueillir la visite du premier secrétaire du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel dans le cadre de la FIHAV 2023 du 6 au 13 novembre à laquelle ont participé plus de plus de 800 exposants originaires de 60 pays et territoires.S’exprimant lors de l’ouverture du pavillon vietnamien, en présence de l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Thanh Tung, le ministre cubain des Transports, Eduardo Rodríguez Dávila, a remercié le Vietnam pour la bonne coopération solide et continue avec Cuba au cours des 60 dernières années.Il a souligné que le Vietnam est désormais le deuxième partenaire commercial asiatique de Cuba, le principal investisseur asiatique et le plus grand fournisseur mondial de riz de Cuba.Les échanges commerciaux entre le Vietnam et Cuba ont atteint 181,8 millions de dollars en 2022, selon les chiffres de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.Le ministre Eduardo Rodríguez Dávila a mis en relief les contributions et les progrès dynamiques des entreprises vietnamiennes opérant dans la zone spéciale de développement Mariel, le projet vedette de Cuba pour attirer les investissements étrangers.Cuba a une stratégie socio-économique et s’efforce de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour soutenir plus efficacement son économie, a-t-il fait savoir, exprimant sa confiance que les entreprises vietnamiennes continueront à investir et à s’implanter fermement à Cuba, pour le développement et les intérêts des deux peuples.Sur 400 m2, les entreprises vietnamiennes ont exposé des produits agricoles, des aliments transformés, des articles ménagers, des matériaux de construction, des produits de décoration intérieure et extérieure, des vaccins et des produits biologiques.Riz, épices, café, fruits séchés, friandises, meubles en bois, huiles essentielles, produits d’artisanat traditionnel, aliments fonctionnels, machines et équipements de transformation de produits agricoles et aquatiques…, le stand de Hô Chi Minh-Ville y est bien présent.La forte représentation vietnamienne à la FIHAV 2023 montre l’intérêt des entreprises vietnamiennes pour le renforcement de la coopération avec leurs partenaires sur le marché cubain, dynamisant la croissance des exportations dans un proche avenir.Dans le cadre de cette édition, plus de 100 entreprises vietnamiennes et cubaines ont participé à un forum des entreprises organisé par l’ambassade du Vietnam à Cuba, la Chambre de commerce cubain et les unités concernés pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays. – VNA