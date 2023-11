Meeting célébrant le 70ème anniversaire de l' indépendance du Cambodge. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance du Cambodge (9 novembre 1953 - 9 novembre 2023), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a envoyé le 9 novembre un message de félicitations au Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC).

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong a envoyé une corbeille de fleurs au roi Norodom Sihamoni et au président du PPC Samdech Techo Hun Sen. Le président Vo Van Thuong a également adressé une lettre de félicitations au roi Norodom Sihamoni, le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait de même auprès de son homologue cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet.

Idem pour le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, au président du Sénat du Cambodge, Samdech Say Chhum, et au président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary.

Dans ces messages et lettres de félicitations, le Comité central du PCV et les hauts dirigeants du Vietnam ont exprimé leur joie devant les grandes réalisations enregistrées par le peuple cambodgien dans la lutte pour la libération nationale, le sauvetage du peuple cambodgien du régime génocidaire, ainsi que dans le processus d'édification, de protection et de développement du Cambodge au cours des 70 dernières années, tout en affirmant la conviction que le peuple cambodgien continuerait à obtenir de plus grandes réalisations dans la construction d'un pays pacifique, stable, développé et prospère.

Le Comité central du PCV et les hauts dirigeants du Vietnam ont affirmé que, sur la base des bonnes relations de coopération et d'amitié traditionnelle entre les deux peuples, le Vietnam se joindrait au Cambodge pour préserver et cultiver leurs relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale durable et à long terme", contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

À cette occasion, le secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, Lê Hoài Trung, a envoyé une lettre de félicitations à Prak Sokhonn, membre du Comité permanent, chef de la Commission centrale des relations extérieures du PPC.



Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également adressé une lettre de félicitations au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophia. -VNA