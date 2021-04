Hanoï, 9 avril (VNA) – Le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) du13e mandat a chargé quatre de ses membres de rejoindre le Secrétariat du Comité central, portant le nombre total de ses membres à 11.

Truong Thi Mai, présidente de la Commission d’organisation du Comité central du Part. Photo : VNA

Les membres nouvellement nommés sont Truong Thi Mai, présidente de la Commission d’organisation du Comité central du Parti; Tran Cam Tu, président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti; Phan Dinh Trac, président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti; et Nguyen Hoa Binh, président de la Cour populaire suprême.

Les autres membres du Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat comprennent le Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong; le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong; le chef du bureau du Comité central du Parti, Le Minh Hung; le président de la la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyen Trong Nghia; le Secrétaire de la délégation du Parti du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien; le présidente de la Commission centrale de mobilisation des masses du Parti, Bui Thi Minh Hoai; et le secrétaire du du Comité central du Parti, vice-premier ministre Le Minh Khai.

Lors de la réunion, le Bureau politique a également passé en revue sa direction au cours du premier trimestre de cette année et donné un certain nombre de tâches majeures pour l’avenir.

Les membres du Bureau politique ont noté qu'au cours du premier trimestre, parallèlement à l'organisation réussie du 13e Congrès national du PCV, l’achèvement des tâches majeures dans la construction du Parti et du système politique, le développement socio-économique, la sécurité, la défense, les relations extérieures et la lutte contre la corruption ont également été achevés.

À l’avenir, ils ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir les réalisations, à remédier aux lacunes, à mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti et à atteindre les objectifs fixés pour 2021.

Il est crucial de se concentrer sur l'organisation réussie des prochaines élections des députés à la 15e Assemblée nationale et des membres aux conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026, tout en affichant de solides performances en matière de prévention et de contrôle du COVID-19 et de développement socio-économique et continuant de perfectionner du système politique, ont-ils dit.- VNA