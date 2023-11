Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral ouvre des opportunités considérables aux deux parties pour activer de nouveaux domaines de coopération de percée afin que le Vietnam puisse s’engager plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Dô Thang Hai.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Dô Thang Hai, à Hô Chi Minh-Ville, le 21 novembre. Photo : VNA

S’adressant au forum commercial bilatéral annuel tenu mardi 21 novembre à Hô Chi Minh-Ville, il a souligné la politique constante du Vietnam consistant à considérer les États-Unis comme l’un des partenaires économiques et commerciaux les plus importants.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le président américain Joe Biden ont officiellement annoncé que l’élévation de leur relation au rang de partenariat stratégique intégral le 11 septembre 2023 a fourni une base solide pour que la coopération bilatérale devienne plus substantielle dans tous les piliers, notamment l’économie, le commerce et l’investissement, ces liens restent le moteur principal des relations entre les deux pays, a-t-il noté.

Le vice-ministre Dô Thang Hai a ajouté que le Vietnam se positionne bien pour devenir un centre manufacturier majeur dans le monde. Ses entreprises fabriquent une série de produits à des prix compétitifs et en améliorent la qualité.

Compte tenu de la situation post-pandémique et des récentes incertitudes politiques et économiques, de nombreuses entreprises, détaillants et grossistes intensifient leurs stratégies de diversification pour assurer la durabilité de l’approvisionnement et ont choisi le Vietnam comme l’une des destinations stratégiques de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. Il s’agit d’une grande opportunité, mais de gros efforts de la part des producteurs et des exportateurs sont nécessaires pour la saisir, a-t-il déclaré.

Suggérant des domaines de coopération nouveaux et de percée, le responsable a déclaré que l’accent devrait être mis sur le renforcement de la participation des entreprises vietnamiennes dans la fourniture de matériaux, de composants et d’équipements pour les secteurs de l’énergie, de l’aviation, de l’économie numérique, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Barbara Weisel, experte en droit commercial international et ancienne assistante du représentant américain au Commerce, a déclaré que l’établissement du partenariat stratégique intégral montrait la détermination des deux pays à développer une relation dynamique avec de nombreuses promesses de coopération et de plus grandes opportunités à l’avenir.

Délégués au forum commercial bilatéral annuel, à Hô Chi Minh-Ville, le 21 novembre. Photo: VNA

Ces dernières années, le marché vietnamien a connu une croissance forte et stable. Sa main-d’œuvre jeune, instruite et entreprenante et son réseau d’accords de libre-échange ont fait du pays l’un des principaux bénéficiaires de l’intérêt de nombreux pays et entreprises pour la diversification de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir une meilleure résilience et une meilleure sécurité économique, a-t-elle relevé.

Grâce au changement des chaînes d’approvisionnement et à d’autres facteurs, le Vietnam a enregistré la plus grande expansion de part de marché aux États-Unis par rapport aux autres. Les États-Unis sont devenus le plus grand marché d’importation du Vietnam, représentant près d’un tiers des exportations de ce dernier.

En septembre de cette année, les exportations vietnamiennes vers les États-Unis ont augmenté de près de 15%, alors que les expéditions américaines vers le Vietnam n’ont pas encore enregistré une croissance aussi forte, a-t-elle souligné.

Les investissements directs étrangers au Vietnam sont en augmentation, a-t-elle poursuivi, ajoutant que les entreprises américaines de nombreux secteurs se dirigent vers le marché dynamique de l’Asie du Sud-Est, tandis qu’un nombre croissant d’entreprises vietnamiennes, y compris les producteurs de véhicules électriques, ont également vu des opportunités d’investissement aux États-Unis.

Les deux pays devraient travailler activement ensemble pour élaborer des plans d’action concrets et détaillés afin de renforcer la résilience et la compétitivité des domaines qu’ils privilégient tous deux. Ils doivent agir rapidement pour générer des bénéfices économiques, car les entreprises mondiales s’intéressent aux nouveaux investissements dans la région et cherchent à diversifier les chaînes d’approvisionnement, a-t-elle recommandé.

Dô Thiên Anh Tuân, expert principal à l’Université Fulbright du Vietnam, a déclaré que le Vietnam devrait continuer à créer des conditions optimales pour que les entreprises américaines puissent investir et faire des affaires, en particulier dans les domaines qui correspondent aux avantages des États-Unis et aux besoins du Vietnam.

En outre, les entreprises vietnamiennes devraient améliorer la qualité de leurs produits, créer des marques et rejoindre activement les chaînes d’approvisionnement mondiales grâce à la coopération avec des partenaires américains, a-t-il ajouté. – VNA