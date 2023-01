Danse du dragon pour accueillir le Nouvel An dans les rues de Sydney. Photo : 9news.com.au

Sydney (VNA) - Un festival de 16 jours avec plus de 80 spectacles spéciaux aura lieu du 21 janvier au 5 février à Sydney, en Australie, pour célébrer le Nouvel An lunaire 2023, la fête la plus grande et la plus importante du Vietnam et de certains pays asiatiques.



Organisé par le Conseil municipal de Sydney, le “Sydney lunar festival” comprendra une série d’activités amusantes, de foires alimentaires de rue, de spectacles de musique et de lumière, de danses du lion, de courses de bateaux-dragons, une exposition d’art, un festival de lanternes…, ceux qui devraient attirer des milliers de personnes dans cette région.



Le membre du Conseil municipal de Sydney, Robert Kok, a déclaré qu’il s’agissait de l’un des festivals les plus appréciés et les plus animés de Sydney, qui met en relief la diversité des communautés et est un grand patrimoine culturel de la ville australienne. L’occasion également pour les communautés asiatiques de célébrer le Nouvel An lunaire.



Il a exprimé son espoir que la ville entrerait dans la nouvelle année 2023 avec une nouvelle vitalité, aidant les entreprises à profiter de la forte demande de la population après la pandémie de COVID-19, et créant des conditions propices pour que les gens se rassemblent et fêtent le Nouvel An lunaire.



Le point culminant du festival sera une performance spectaculaire et unique à l’hôtel de ville de Sydney le 4 février prochain, où des communautés chinoise, sud-coréenne, thaïlandaise, japonaise, vietnamienne, malaisienne, mongole et indonésienne partageront leurs cultures à travers la danse, la musique, les spectacles, etc.

Les jeunes apprennent à préparer le "Banh chung" (gateau de riz gluant) pour le Têt traditionnel. Photo: VNA



En même temps, les Vietnamiens en Belgique se préparent avec impatience à acheter des biens pour le Têt traditionnel. Bien qu’ils vivent loin de chez eux, les ressortissants vietnamiens essaient toujours de préserver leur belle tradition, de préparer de repas du culte des ancêtres.



Ces derniers jours, les magasins d’alimentation vietnamiens sont toujours bondés de clients, principalement des Vietnamiens vivant à l’étranger.



Avec plus de 5,3 millions d’expatriés vietnamiens à travers le monde, les Vietnamiens en Belgique souhaitent à tous une nouvelle année de paix. -VNA