Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Festival "La Quintessence du Nord-Ouest-Connecter les aspirations vertes" 2023 sur le thème "La perfection de chaque instant" a lieu du 6 au 9 avril dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, avec de nombreuses activités passionnantes, en lien avec le Festival du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en 2023.

Le stand de la province de Phu Tho lors du Festival du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2023. Photo : VOV

Selon Hà Van Thang, directeur du Département du tourisme de la province de Lào Cai, le festival est un produit touristique coopératif de huit provinces de Phu Tho, Diên Biên, Hà Giang, Hoa Binh, Lai Châu, Lào Cai, Son La et Yên Bai et en coordination avec Hô Chi Minh-Ville, dans le but de promouvoir l'image et la quintessence culturelle des groupes ethniques du Nord-Ouest du Vietnam, attirant ainsi les touristes et favorisant le développement du tourisme.

Le festival "La Quintessence du Nord-Ouest- Connecter les aspirations vertes" 2023 à Hô Chi Minh-Ville vise à célébrer le 120e anniversaire du tourisme de Sa Pa, avec les principaux produits touristiques : écotourisme, tourisme de santé, tourisme culturel, tourisme sportif et tourisme de découverte.

Des filles thaï (Yên Bai) font une démonstration de tissage et de tricot de brocart. Photo: baoyenbai.com.vn

Outre les stands présentent des produits touristiques, des tuniques traditionnels, des plats de la régions du Nord-Est, il y a aussi une exposition de photos de voyage intitulé "Moments du Nord-Ouest" sur les thèmes "Moments des quatre saisons dans le Nord-Ouest", "Nord-Ouest - Moment d'amour", "Nord-Ouest - Moment culturel", "120 ans de tourisme à Sapa", les conférences de promotion du tourisme dans huit provinces du Nord-Ouest – Hô Chi Minh-Ville et les rencontres avec les entreprises touristiques. – NDEL/VNA