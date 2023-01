Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Pendant les vacances du Têt, le Nord sera frappé par le froid vif alors que le Centre et la région moyenne et la partie Sud du Centre auront de pluies, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Du 19 au 24 janvier, le froid touchera les localités du Nord, avec des températures moyennes équivalentes que celles des années précédentes, a annoncé le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Pendant cette période, la région moyenne et la partie Sud du Centre connaîtront de pluies alors qu’il y aura du soleil et moins de pluie dans les Hauts Plateaux du Centre et le Sud.



Le marché aux fleurs traditionnel de Hang Luoc attire les visiteurs à l'approche du Têt . Photo: VNA

Avant le Nouvel An lunaire, entre le 15 et le 18 janvier, il faisait froid au Nord et il y aura de nuage et de légères pluies. Des pluies sont prévues dans la région moyenne et la partie Sud du Centre, tandis que les Hauts Plateaux du centre et le Sud connaîtront moins de pluies.

Il n’y a jusqu’à présent aucun signe de tempêtes ou de dépressions tropicales en Mer Orientale, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques. -VNA