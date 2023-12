Un coin du village touristique culturel de la communauté ethnique Mong, situé dans le village de Pa Vi Ha, commune de Pa Vi, district de Meo Vac, province de Ha Giang. Photo : VNA

Lao Cai (VNA) - En 2023, le nombre total de touristes dans les huit provinces du Nord-Ouest et à Hô Chi Minh-Ville a atteint le chiffre de 69,2 millions, soit 105% du plan 2023 et en augmentation de près de 28% par en variation annuelle, représentant environ 58% des visiteurs au Vietnam en 2023.Cette information a été rendue publique lors de la « Conférence bilan du programme de coopération visant à développer le tourisme entre les huit provinces du Nord-Ouest élargi et Hô Chi Minh-Ville en 2023", tenu le 25 décembre à Sa Pa, province montagneuse de Lao Cai (Nord).Le programme de coopération touristique entre les 8 provinces du Nord-Ouest - Hoa Binh, Son La, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho et Ha Giang - et Ho Chi Minh Ville, est mis en œuvre dans le cadre de l'accord en la matière pour la période 2021-2025.Pour continuer de promouvoir les activités de coopération pour le développement touristique, les paritiipants ont convenu qu'en 2024, le groupe de coopération doit continuer à accélérer la transformation numérique dans le secteur touristique, en particulier la création d'une base de données nationale, un système de données touristiques partagé, ainsi que la création de destinations sûres pour les touristes.Les provinces du Nord-Ouest élargi et Hô Chi Minh-Ville sont déterminées à continuer de promouvoir la transformation numérique, notamment en promouvant et en coordonnant la création de la Fanpage des couleurs du Nord-Ouest - Hô Chi Minh-Ville afin de présenter les potentiels et les produits touristiques locaux clés, de renforcer le partage de liens sur les sites Web de promotion touristique des provinces concernées. Le groupe renforcera la communication pour valoriser l'image de ces huit provinces du Nord-Ouest et de Hô Chi Minh-Ville auprès des compagnies aériennes et des médias nationaux et étrangers.Lors de la conférence, la province de Lao Cai a remis à celle de Phu Tho le logo du chef du groupe de coopération afin de développer les liens touristiques entre les 8 provinces du Nord-Ouest élargi et Hô Chi Minh-Ville en 2024. -VNA