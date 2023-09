Cân Tho (VNA) - Le fournisseur néerlandais de produits de nutrition animale De Heus a ouvert mardi 26 septembre une usine d’aliments aquatiques de 2,7 hectares dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Lors de la cérémonie d’inauguration. Photo: VNA



Située dans le parc industriel Tra Noc II, dans le district d’O Môn, l’installation de 18,6 millions de dollars est capable de fabriquer 240.000 tonnes de produits alimentaires de haute qualité pour les poissons tra et basa (pangasius) par an.Lors de la cérémonie d’inauguration, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, a pris note des contributions de la société au développement de l’aquaculture au Vietnam.Il a suggéré qu’il étudie l’utilisation de sources de matières premières et d’ingrédients alternatifs disponibles au niveau national pour réduire les coûts de production et améliorer l’efficacité.Conscient des avantages du Vietnam pour figurer parmi les principaux fournisseurs de produits aquatiques au monde, De Heus s’engage à développer sa position stratégique au Vietnam.De Heus Vietnam s’efforce constamment d’aider les pisciculteurs vietnamiens à progresser vers un succès durable, à accéder à des solutions génétiques de qualité supérieure, à des solutions de gestion technique et à des ressources financières, tout en les connectant au marché de consommation, a déclaré Johan van den Ban, directeur général de De Heus Vietnam.Le consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, Daniel Stork, a souligné les relations solides et durables entre les deux pays, basées sur des engagements à long terme et un partenariat important dans divers domaines tels que l’agriculture, le développement durable et la gestion de l’eau.L’exploitation de l’usine contribuera à atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU, notamment ceux concernant la sécurité alimentaire, l’amélioration de la nutrition et l’agriculture durable, a noté le diplomate.De Heus prévoit d’utiliser l’énergie solaire sur les toits de toutes ses usines et fermes en 2024, espérant ainsi réduire ses émissions de CO2 de 470 tonnes par an. – VNA