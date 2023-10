Les médias birmans ont rapporté le 31 octobre que des représentants de son gouvernement et du ministère chinois de la Sécurité publique avaient eu une discussion sur la garantie de la paix le long de la frontière commune entre les deux pays. Photo : AFP/VNA

Hanoï, 31 octobre (VNA) - Les médias birmans ont rapporté le 31 octobre que des représentants de son gouvernement et du ministère chinois de la Sécurité publique avaient eu une discussion sur la garantie de la paix le long de la frontière commune entre les deux pays.Comme l'a rapporté le journal local Global New Light, le ministre de l'Intérieur du Myanmar, le général de division Yar Pyae, a rencontré le ministre chinois de la Sécurité publique Wang Xiaohong à Naypyidaw le 30 octobre.Les responsables ont discuté de la paix et de la stabilité dans la zone frontalière et des moyens de coopérer pour faire respecter la loi et assurer la sécurité. – VNA