Photo : VNA

Lao Cai (VNA) – Dans la matinée du 21 janvier, du givre a recouvert le mont Fansipan - le plus haut sommet d'Indochine - dans la province montagneuse de Lao Cai.

Vers 6h30 le 21 janvier, de la pluie et du givre se sont produits avec une intensité légère pendant environ 10 minutes, couvrant le mont Fansipan et les zones environnantes. Ce phénomène naturel est très rare, il ne se produit que dans les zones montagneuses de certaines provinces montagneuses du Nord du pays en hiver lorsqu'il fait très froid. Les agences de tourisme espèrent vivement que ce phénomène naturel contribuera à attirer davantage de touristes à Sa Pa durant les vacances du Nouvel An lunaire 2022.

Il s'agit de la première pluie accompagnée de givre au mont Fansipan depuis le début de l'hiver 2021 jusqu'à maintenant. -VNA