Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 10 janvier, le ministre des Finances, Ho Duc Phuc, a eu une séance de travail avec Park Hark Kyu, directeur financier chez Samsung Electronics.



Affirmant que Samsung était le plus grand investisseur sud-coréen au Vietnam, le ministre Ho Duc Phoc a souligné que son ministère continuerait à œuvrer pour lever les difficultés et créer les conditions favorables aux projets du groupe au Vietnam.



De son côté, Park Hark Kyu a souligné que le Vietnam était un partenaire important et une grande "base" de production de Samsung dans le monde. Il a fait savoir que le groupe souhaitait que le gouvernement vietnamien continue à l’accompagner et à l’aider à se développer.



Park Hark Kyu s’est déclaré convaincu que les filiales de Samsung et d'autres entreprises mondiales continueraient d'investir au Vietnam.-VNA