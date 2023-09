Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu jeudi 31 août à Hanoi le président du Parti démocrate constitutionnel du Japon (CDP), Izumi Kenta, à l’occasion de la visite d’Izumi au Vietnam du 29 au 31 août.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le président du Parti démocrate constitutionnel du Japon (CDP), Izumi Kenta. Photo: VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne a déclaré au président du CDP que les relations Vietnam-Japon se trouvent actuellement au meilleur moment de l’histoire et qu’avec le soutien des gouvernements, des partis politiques et des peuples des deux pays, il existe des conditions favorables pour que les relations atteignent de nouveaux sommets.Le ministre a profité de l’occasion pour remercier le CDP et Izumi lui-même pour leur soutien aux relations Vietnam-Japon au cours des dernières années, et a demandé au CDP de continuer à promouvoir les échanges avec le Parti communiste du Vietnam (PCV).Il a également souhaité que le CDP soutienne la promotion des relations bilatérales dans les domaines traditionnels et nouveaux tels que la transformation numérique, la transition verte et la transition énergétique, ainsi que la promotion des échanges populaires et de la coopération décentralisée, en particulier au cours de cette année où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.Le ministre a apprécié le rôle du membre de la Chambre des représentants Aoyagi Yoichiro, directeur adjoint principal du département international du CDP, dans l’organisation du Festival du Vietnam à Tokyo, l’un des plus grands festivals étrangers au Japon, contribuant à faire progresser la coopération culturelle et touristique entre les deux pays.Le président du CDP a affirmé le soutien de son parti à la politique du gouvernement japonais visant à promouvoir les relations avec le Vietnam au cours des dernières années et à considérer le Vietnam comme un partenaire important et de premier plan dans la région.Il a révélé que le CDP vient de signer un protocole d’accord visant à accroître les échanges et la coopération avec le PCV.Izumi a également exprimé son souhait de renforcer les échanges entre les femmes et les jeunes parlementaires des deux pays et la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d’investissement.Il a suggéré que le gouvernement vietnamien conçoive des politiques visant à créer un environnement des investissements favorable et transparent afin d’attirer encore plus d’entreprises japonaises au Vietnam.Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun. – VNA