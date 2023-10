Rencontre entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (4e à droite) et le conseiller de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam, Takebe Tsutomu. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 27 octobre à Hanoï le conseiller de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam Takebe Tsutomu à l'occasion de sa visite à Hanoï du 26 au 28 octobre.Bui Thanh Son a remercié Takebe Tsutomu pour ses sentiments sincères, son attachement et ses efforts continus pour consolider et renforcer les relations Vietnam-Japon à travers des activités pratiques telles que la construction de l'Université Vietnam-Japon , la coopération renforcée dans le domaine du travail, des stagiaires...Il a pris en haute estime la coordination de Takebe avec la province de Quang Ninh (Nord) pour organiser le festival Hokkaido à Ha Long en novembre, avec de nombreux événements d'échange culturel, de promotion des investissements, de commerce, d'agriculture, de travail...Takebe Tsutomu a exprimé sa joie de se rendre au Vietnam pour se préparer au festival d'Hokkaido à Ha Long. Ce sera l'une des activités importantes à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.A cette occasion, Tsutomu Tsutomu a demandé au ministère vietnamien des Affaires étrangères de créer les conditions et de soutenir le festival Hokkaido à Ha Long et les activités de l'Université Vietnam-Japon. - VNA