La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi (au centre) tient une réunion trilatérale avec la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong et le ministre indien des Affaires extérieures S. Jaishankar, à Jakarta le 12 juillet. Photo : antaranews.com

Jakartat (VNA) - Le 12 juillet, la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a discuté de la situation régionale avec ses homologues australien et indien Penny Wong et S. Jaishankar lors d'une réunion trilatérale en marge de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ( AMM) à Jakarta.S'adressant à la presse après la réunion, Retno Marsudi a souligné qu'en tant que pays partageant de nombreux points communs, il est essentiel que les trois nations discutent de la situation régionale.Elle a noté qu'il ne s'agissait pas de la première rencontre de ce type entre les trois ministres. Ils avaient participé à une réunion trilatérale en septembre dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) à New York.Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie, l'Australie et l'Inde partagent de nombreux points communs, par exemple, ce sont des pays démocratiques et sont également devenus des forces positives dans le respect des lois internationales et le maintien de la paix et de la stabilité.Elle a salué le soutien de l'Australie et de l'Inde à la centralité de l'ASEAN et à la mise en œuvre des Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP).La ministre a déclaré qu'elle attendait avec impatience la participation active de l'Australie et de l'Inde au Forum sur les infrastructures indo-pacifiques de l'ASEAN, qui doit se tenir en septembre à Jakarta.L'Australie est membre du Forum des îles du Pacifique (PIF) tandis que les trois pays - l'Indonésie, l'Australie et l'Inde - sont membres de l'Association des pays riverains de l'océan Indien (IORA), a-t-elle déclaré.Selon le ministre indonésien, l'Indonésie contribue à faire de l'Indo-Pacifique une région de paix et de prospérité et engage des partenaires de manière inclusive.Elle espère que les trois ministres identifieront des idées concrètes pour améliorer la coopération économique, maritime et de sécurité alimentaire.- VNA