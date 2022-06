Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 8 juin, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, et d’autres membres du gouvernement ont continué de répondre aux questions des députés de l'Assemblée nationale sur l'agriculture et le développement rural.



Selon le ministre Le Minh Hoan, la confiance des gens et la cohésion communautaire favorisent la mise en œuvre des programmes cibles nationaux. Son ministère a défini des orientations pour consolider la cohésion communautaire, renforcer la confiance entre les entreprises et les gens, favorisant la reprise socio-économique.



S’agissant des prix des intrants agricoles, Le Minh Hoan a affirmé que son ministère avait collaboré étroitement avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour resserrer la gestion du marché, contribuant à réduire la hausse des prix.



Dans les temps à venir, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural proposera des politiques de soutien pour encourager les investissements dans la production de produits biologiques, rechercher de nouveaux processus de production agricole pour réduire l'utilisation de matières premières et d'intrants, ainsi que des matériaux et fournitures de remplacement appropriés, a-t-il indiqué.



Donnant des explications sur certains problèmes liés à son ministère, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a souligné que le secteur agricole vietnamienne n'avait jamais connu un développement aussi fort qu'aujourd'hui. Cependant, il a partagé l’opinion de plusieurs délégués selon laquelle, à l'heure actuelle, le secteur agricole est confronté à de nombreux défis et difficultés.



De son côté, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a souligné que l'agriculture était toujours un pilier de l'économie, mais qu’elle révélait encore de nombreuses limites.



Pour accélérer le développement agricole, selon Le Van Thanh, le gouvernement mettra l'accent sur la mise en œuvre de mesures clés telles que réorganiser la production et le commerce dans l'agriculture, former des zones de production à grande échelle, renforcer l’application des sciences et technologies pour des produits de haute qualité et répondant aux normes internationales…-VNA