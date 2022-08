Hanoi (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, a reçu, jeudi à Hanoï, l’ancien ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro.

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm (droite) et l’ancien ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro. Photo: bocongan.gov.vn

Ce dernier est aujourd’hui conseiller spécial de l’Agence nationale de la police, du ministère de la Justice et du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon.

Le ministre Tô Lâm a souhaité que son hôte intercède auprès du gouvernement et des ministères japonais concernés pour qu’ils augmentent les aides au Vietnam et collaborent plus étroitement avec notre pays. Sugi Ryotaro s’est de son côté engagé à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, culturel et scientifico-technique. - VOV/VNA