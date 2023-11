Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, et le ministre russe des Situations d'urgence, Kourenkov Alexandre Vyacheslavovich. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a présidé le 9 novembre à Hanoï la cérémonie d’accueil du ministre russe des Situations d'urgence, Kourenkov Alexandre Vyacheslavovich, en visite de travail au Vietnam.Dès la cérémonie d’accueil, les deux ministres ont eu un entretien.Lors de l'entretien, le ministre To Lam a affirmé la volonté du Vietnam de travailler avec la Russie pour continuer à développer l'amitié traditionnelle entre les deux pays.De son côté, le ministre russe des Situations d'urgence a affirmé que l'étroite coopération entre les deux ministères dans de nombreux domaines, notamment la prévention et la lutte contre les incendies, le secourisme et le sauvetage, le partage d'expériences en matière d'alerte et de résolution des situations d'urgence, avait contribué à approfondir et à renforcer les relations traditionnelles et amicales entre les deux pays.