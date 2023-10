Le secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, le général Phan Van Giang. Photo : VNA

Pékin, 30 octobre (VNA) - Le secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a prononcé le 30 octobre un discours liminaire lors de la première séance plénière du 10e Forum Xiangshan de Pékin, mettant l'accent sur la coopération et le respect des relations internationales. principes de paix et de prospérité.La séance avait pour thème « La responsabilité des grands pays et la coopération en matière de sécurité mondiale ».Le général Phan Van Giang a déclaré que toutes les nations aspirent à un environnement de sécurité intégral, interconnecté, intégré et harmonieux sous tous ses aspects, ajoutant que les intérêts et la sécurité des pays grands ou petits, développés ou en développement, doivent être compris, reconnus et respectés pour la paix et le respect.Comprenant la valeur de la liberté, de la paix et les impacts de l'environnement de sécurité mondial sur la sécurité régionale et nationale, il a déclaré que le Vietnam suivait toujours sa politique extérieure cohérente d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations, étant un bon ami et un partenaire de confiance pour tous les pays, et un membre actif et responsable de la communauté internationale.Le Vietnam poursuit également fermement sa politique de défense de paix et d’autodéfense, ne participant pas à des alliances militaires ni ne s’associant avec un pays pour lutter contre un autre, ne permettant pas à des pays étrangers d’établir des bases militaires au Vietnam ou d’utiliser son territoire contre d’autres pays, et ne recourir à la force ou menacer de recourir à la force dans les relations internationales, a-t-il déclaré.À travers le Forum Xiangshan de Pékin, d'autres forums multilatéraux sur la défense et la sécurité et les missions de maintien de la paix des Nations Unies, le Vietnam a affirmé son rôle actif et proactif et sa haute responsabilité dans les questions mondiales et régionales. La coopération bilatérale en matière de défense avec d'autres pays est menée de manière ouverte, transparente et de manière à ne pas nuire aux intérêts des autres pays, a-t-il ajouté.Afin de réaliser conjointement l'aspiration à construire un monde de paix, de coopération et de prospérité, le général Phan Van Giang a souligné que le Vietnam souhaitait que toutes les nations adhèrent au droit international, respectent l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et les intérêts nationaux les uns des autres. Les pays, en particulier ceux en développement, doivent maintenir « l'autonomie stratégique », respecter la diversité, le caractère unique et les conditions spécifiques de chaque nation, tout en visant toujours l'unité et le consensus dans la conscience, la responsabilité et l'action face aux problèmes de sécurité mondiale. Chaque nation doit remplir ses engagements, respecter ses obligations envers la communauté internationale et faire preuve de sens des responsabilités.Selon lui, le Code de conduite en Mer Orientale (COC), qui est en pourparlers avec de premiers progrès, abordera non seulement des questions de sécurité spécifiques mais précisera également les lois internationales, notamment la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer et l’engagement des parties prenantes concernées.A cette occasion, le ministre Phan Van Giang a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues lao et cambodgien, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn.Lui et le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, le général Chansamone Chanyalath, ont passé en revue les résultats de leur coopération passée et ont proposé un travail commun dans les temps à venir, notamment en augmentant la fréquence des échanges entre jeunes officiers. Ils sont convaincus que le premier échange d'amitié en matière de défense frontalière entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, prévu en décembre, sera un succès.Les ministres vietnamien et cambodgien de la Défense ont également partagé le point de vue selon lequel les deux armées doivent poursuivre leur coopération, leur solidarité et leurs liens forts, car elles constituent un pilier important du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale et durable entre les deux pays.Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a, pour sa part, souhaité que le Vietnam continue d'apporter des contributions importantes aux mécanismes de coopération de l'ASEAN et à la construction d'une communauté régionale unie et prospère. - VNA