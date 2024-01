Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Thaïlande Parnpree Bahiddha-Nukara. Photo: VNA

Luang Prabang (VNA) - Lors de sa participation à la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat), qui s'est tenue à Luang Prabang, au Laos, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le 29 janvier le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Thaïlande ainsi que le ministre malaisien des Affaires étrangères.



Le ministre Bui Thanh Son a hautement apprécié les résultats de la visite officielle au Vietnam du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Thaïlande Parnpree Bahiddha-Nukara en octobre 2023. Il s'est déclaré convaincu que la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères serait de plus en plus étroite, favorisant ainsi leur rôle de liaison et de promotion de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Les deux parties ont convenu d'augmenter les échanges de délégations de haut niveau et de mettre en œuvre d'importants contenus de coopération, notamment la visite officielle du Premier ministre thaïlandais au Vietnam et la cinquième réunion du Comité mixte de coopération Vietnam-Thaïlande prévu en avril.

À cette occasion, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a invité son homologue Bui Thanh Son à effectuer une visite officielle en Thaïlande et à coprésider la 5e réunion du Comité mixte de coopération Vietnam-Thaïlande en avril 2024.

Lors de sa rencontre avec le ministre malaisien des Affaires étrangères Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, le ministre Bui Thanh Son a affirmé son désir de promouvoir davantage le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie. Les deux ministres ont convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre des contenus de coopération approuvés par les hauts dirigeants dans le programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2021-2025 et les résultats de la septième réunion du Comité mixte Vietnam-Malaisie.

Le ministre malaisien a exprimé son soutien au Vietnam dans le développement de l'industrie Halal, qui fournit des produits et services conformes aux normes musulmanes, ainsi que la création de conditions pour permettre aux produits agricoles et aux produits Halal du Vietnam de pénétrer sur le marché malaisien. La Malaisie soutient également les efforts du Vietnam visant à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne en ce qui concerne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a-t-il ajouté.

Les deux ministres sont tombés d’accord pour se coordonner étroitement et soutenir le Laos dans l'accomplissement de sa présidence de l'ASEAN en 2024, tout en promouvant la solidarité au sein du bloc pour la paix et la prospérité dans la région.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères a salué l'initiative du Vietnam concernant l'organisation du "Forum du futur de l'ASEAN sur le développement rapide, durable et centré sur la population", qui est prévu en avril prochain. -VNA