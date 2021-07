Hanoï, 21 juillet (VNA) - Le ministère du Transport et des Communications a essentiellement approuvé le projet de plan pilote du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sur l'accueil des touristes internationaux sur l'île de Phu Quôc dans la province de Kien Giang dans le delta du Mékong.

Des visiteeurs étrangers sur l'île de Phu Quôc. Photo : VNA

Cependant, le ministère a noté la nécessité d'élaborer des mesures minutieuses de prévention et de contrôle du COVID-19 pour assurer la sécurité des habitants locaux et empêcher la propagation du virus des visiteurs étrangers dans la communauté locale.Le ministère a également proposé de donner la priorité à la vaccination des résidents locaux de Phu Quôc contre le COVID-19, de surveiller les touristes internationaux pendant toute la durée de leur séjour et de mettre en place des plans pour prévenir les infections parmi les personnes de services.Actuellement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme recueille des commentaires sur son projet de programme pilote, qui vise à ouvrir l'île aux visiteurs internationaux munis d'un passeport vaccinal pendant six mois à partir d'octobre.Dans le cadre de ce programme, Phu Quôc devrait accueillir 2.000 à 3.000 visiteurs par mois via des vols charters dans un nombre limité d'endroits au cours de la première phase, qui durera trois mois.Dans une seconde phase, également d'une durée de trois mois, l'île accueillera 5.000 à 10.000 visiteurs par mois.- VNA