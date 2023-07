Photo : VNA

Hanoï, 14 juillet (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement est en tête du classement de l'indice de transformation numérique (DTI) pour 2022, avec un score de 0,8219 point et une augmentation de 0,2093 point en un an, a annoncé le ministère de l'Information et de la Communication.Il est suivi du ministère des Finances, de celui des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la Banque d'État et de la Sécurité sociale du Vietnam.Le vice-ministre de l'Information et des Communications, Tran Duy Dong, a déclaré qu'il avait affiné les mécanismes afin de créer des bases juridiques complètes pour le développement de l'e-gouvernement et accéléré la transformation numérique dans la gestion des investissements publics, enregistrement des entreprises, des investissements, des ménages commerciaux et des coopératives, la sélection des entrepreneurs, la passation des marchés publics, et les statistiques.Outre la connexion aux bases de données nationales, le ministère de l'Information et de la Communication a également donné la priorité à la transformation numérique dans ses affaires internes.Ainsi, tous ses documents sont envoyés par voie électronique avec des signatures numériques tandis que la gestion des unités s'effectue via un système électronique. Tous les systèmes d'information disposent de plans d'urgence pour gérer les incidents de sécurité du réseau.2020 a été la première année où le ministère de l'Information et des Communications a compilé le DTI des ministères, des agences au niveau des ministères, des agences gérées par le gouvernement et des villes et provinces gérées par le centre. C'était également la première fois qu'une enquête était menée pour collecter des données au service du travail via le site web https://dti.gov.vn.Le classement vise à fournir un panorama sur la transformation numérique au Vietnam, aidant les ministères, agences et localités à prendre les mesures appropriées pour promouvoir ce processus dans les temps à venir.- VNA