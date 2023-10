Phu Yen (VNA) – Une mission du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dirigée par son ministre Lê Minh Hoan, a effectué un voyage de travail les 15 et 16 octobre dans la province côtière de Phu Yen, au centre-sud, pour inspecter la situation locale sur la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et des catastrophes.

Une mission du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dirigée par son ministre Lê Minh Hoan, a effectué un voyage de travail les 15 et 16 octobre dans la province côtière de Phu Yen. Photo : VNA

Saluant les efforts de la province qui ont abouti au signalement d'aucun cas de pêche illégale entre 2019 et aujourd'hui, Lê Minh Hoan a suggéré que Phu Yen continue d'encourager les pêcheurs à se conformer à la loi sur la pêche de 2017.



Concernant le développement des syndicats de pêche, le ministre a souligné la nécessité de réorganiser le modèle de production locale en changeant la gestion de la pêche et en plaçant les pêcheurs locaux au centre des activités.



Nguyen Tri Phuong, directeur adjoint du service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que tous les bateaux de pêche locaux mesurant 15 mètres ou plus et opérant dans les zones offshore ont installé des dispositifs de suivi, permettant de retracer l'origine des produits aquatiques conformément à la réglementation.

Photo : VNA

Phu Yen a jusqu'à présent créé cinq syndicats de pêche, une coopérative de pêche au thon de haute technologie et 119 équipes de pêche en mer auxquelles participent près de 1.000 navires.



Le ministre a également inspecté le site d'érosion côtière dans la commune d'An Chan, district de Tuy An, demandant aux autorités locales de prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la vie et des biens des personnes pendant la saison des pluies.



Il a visité différents modèles de développement agricole dans la province et a suivi un cours de formation pour mettre à jour les connaissances sur le développement agricole et rural durable destiné aux dirigeants et responsables locaux. – VNA Saluant les efforts de la province qui ont abouti au signalement d'aucun cas de pêche illégale entre 2019 et aujourd'hui, Lê Minh Hoan a suggéré que Phu Yen continue d'encourager les pêcheurs à se conformer à la loi sur la pêche de 2017.Concernant le développement des syndicats de pêche, le ministre a souligné la nécessité de réorganiser le modèle de production locale en changeant la gestion de la pêche et en plaçant les pêcheurs locaux au centre des activités.Nguyen Tri Phuong, directeur adjoint du service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que tous les bateaux de pêche locaux mesurant 15 mètres ou plus et opérant dans les zones offshore ont installé des dispositifs de suivi, permettant de retracer l'origine des produits aquatiques conformément à la réglementation.Phu Yen a jusqu'à présent créé cinq syndicats de pêche, une coopérative de pêche au thon de haute technologie et 119 équipes de pêche en mer auxquelles participent près de 1.000 navires.Le ministre a également inspecté le site d'érosion côtière dans la commune d'An Chan, district de Tuy An, demandant aux autorités locales de prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la vie et des biens des personnes pendant la saison des pluies.Il a visité différents modèles de développement agricole dans la province et a suivi un cours de formation pour mettre à jour les connaissances sur le développement agricole et rural durable destiné aux dirigeants et responsables locaux. – VNA

source