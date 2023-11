Hanoi (VNA) – Le membre du Poliburo et ministre de la Séurité publique Tô Lâm s’est entretenu jeudi 16 novembre à Hanoi avec le ministre senior singapourien, ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale Teo Chee Hean sur les mesures destinées à renforcer la coopération entre les agences d’application de la loi des deux pays.

Le ministre de la Séurité publique Tô Lâm (à droite) et le ministre senior singapourien, ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale Teo Chee Hean, à Hanoi, le 16 novembre. Photo : VNA

Le ministre de la Séurité publique Tô Lâm (à droite) et le ministre senior singapourien, ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale Teo Chee Hean, à Hanoi, le 16 novembre. Photo : VNA

Saluant la visite de la délégation singapourienne au Vietnam dans le contexte des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, le ministre Tô Lâm a noté les progrès de la coopération au cours des derniers temps entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les agences d’application de la loi de Singapour, notamment dans la prévention et la lutte contre la criminalité, la prévention et la lutte contre les incendies, le sauvetage, la tranformation numérique et la construction du Centre national de données sur la population.

En particulier, dans le domaine de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la criminalité de haute technologie, les deux parties se sont activement coordonnées pour déployer efficacement les résultats des conférences ministérielles de l’ASEAN sur la cybersécurité, élaborer des documents juridiques dans le domaine de la cybersécurité.

Les deux parties ont également négocié et signé le 17 octobre 2022 un protocole d’accord de coopération en matière de cybersécurité, de prévention et de lutte contre la cybercriminalité et de protection des données personnelles entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère singapourien de la Communication et de l’Information.

Afin d’approfondir la coopération bilatérale, les deux ministres ont convenu que les deux parties examineront la construction, la négociation des documents juridiques en vue de leur signature, tels que l’Accord sur l’extradition, l’Accord sur le transfert des personnes condamnées, l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale, le protocole d’accord de coopération sur la transformation numérique et la construction du Centre national de données sur la population entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et l’Office du Premier ministre singapourien.

Lors des entretiens entre le ministre de la Séurité publique Tô Lâm et le ministre senior singapourien, ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale Teo Chee Hean, à Hanoi, le 16 novembre. Photo : VNA

Lors des entretiens entre le ministre de la Séurité publique Tô Lâm et le ministre senior singapourien, ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale Teo Chee Hean, à Hanoi, le 16 novembre. Photo : VNA

Parallèlement, les deux parties intensifieront l’échange de délégations de travail dans les domaines de la cybersécurité, de la prévention et de la lutte contre les incendies et du sauvetage, de la gestion administrative, de l’identification des citoyens, de la sécurité non traditionnelle.

Elles renforceront également leur coopération dans le domaine du maintien de la sécurité et de la sûreté dans le cyberespace afin de prévenir efficacement les attaques et les intrusions de pirates informatiques ainsi que de lutter contre la cybercriminalité, et leur partage d’expériences dans la construction et la gestion du gouvernement électronique, des villes intelligentes et dans le déploiement du système juridique pour assurer la sécurité des réseaux.

La partie singapourienne partagera ses expériences et soutiendra le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour se doter des machines et équipements scientifiques et technologiques dans la prévention et la lutte contre la criminalité, et créer une plate-forme de big data. – VNA