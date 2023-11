Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, le général Tô Lâm, a reçu mardi 21 novembre à Hanoi le chef d’état-major de la police armée populaire chinoise Zhou Jianguo.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, le général Tô Lâm (à droite, au centre) et le chef d’état-major de la police armée populaire chinoise Zhou Jianguo, à Hanoi, le 21 novembre. Photo: VNA

Le général Tô Lâm a déclaré que le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine s’est développé de manière fructueuse et efficace grâce à une coopération de confiance dans les domaines de la politique, de l’économie, de la défense, de la sécurité, de la culture, des affaires sociales et des échanges entre les peuples.La coopération en matière de défense et de sécurité est le pilier et un «point positif» dans les relations globales entre les deux pays, apportant une contribution importante à la paix, à la prospérité et au développement dans le monde et dans la région, a-t-il déclaré.Afin de développer davantage la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la police armée populaire chinoise, le général Tô Lâm a proposé que les deux parties promeuvent l’échange de délégations à tous les niveaux, étudient, construisent et signent bientôt un accord de coopération dans les domaines où les deux parties ont les mêmes fonctions et missions pour créer un cadre juridique pour mettre en œuvre des activités de coopération spécifiques.Il a également suggéré que les deux parties étudient et soutiennent l’organisation de cours de formation pour les officiers dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les manifestations et la lutte contre les émeutes; le partage d’expériences; l’organisation des exercices conjoints; la collaboration pour résoudre des problèmes courants tels que la recherche et le sauvetage ; et l’organisation des échanges culturels, des spectacles d’arts martiaux ou des activités sportives.A cette occasion, il a demandé au chef d’état-major de la police armée populaire chinoise de transmettre ses sincères salutations et son invitation au commandant de la police armée populaire chinoise, Wang Chunning, à se rendre au Vietnam à un moment approprié.Pour sa part, Zhou Jianguo a affirmé que la Chine attache une grande importance à l’amitié et à la coopération traditionnelles de longue date entre les deux pays.Il a exprimé son espoir que les relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux organes se développeront de manière stable et efficace, en particulier la coopération entre la police armée populaire chinoise et le ministère vietnamien de la Sécurité publique. – VNA