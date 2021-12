Le ministère vietnamien de la Santé reçoit le vaccin Spoutnik Light de Russie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le professeur Dr Tran Van Thuan, vice-ministre de la Santé, a reçu le 29 décembre à Hanoï 100.000 doses de vaccin Spoutnik Light accordés par la Russie pour soutenir la prévention et le contrôle du COVID-19 du Vietnam.

Lors de la cérémonie de réception, le vice-ministre vietnamien de la Santé Tran Van Thuan a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait un impact sérieux sur presque tous les aspects de la vie sociale des pays du monde. Alors, il faut que les pays s’unissent pour la lutter.

La coopération internationale et le renforcement de la solidarité sont importants pour trouver ensemble des mesures efficaces pour protéger la santé des gens et minimiser les impacts de la maladie, a-t-il ajouté.

Le ministère vietnamien de la Santé a remercié et hautement apprécié l’assistance du gouvernement et du peuple russes en fournissant au Vietnam ces doses de vaccin. M. Thuan a affirmé que ce soutien était un geste noble, une grande source d'encouragement spirituel et matériel pour le gouvernement et le peuple vietnamiens.

Le ministère de la Santé utilisera ce don d'aide de la Russie de la manière la plus appropriée, en fonction de la situation réelle, pour répondre aux exigences de la prévention et du contrôle urgents du COVID-19 au Vietnam.

S'exprimant à cette occasion, Bezdetko Gennady Stepanovich, ambassadeur russe au Vietnam, a souligné que les deux parties devraient continuer à coopérer dans la lutte contre le COVID-19 avec des actions précises. La Russie est toujours prête à accompagner le Vietnam dans ce combat très difficile. -VNA