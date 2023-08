Le marché hôtelier de Ho Chi Minh-Ville atteint plus de 92% du niveau pré-pandémique. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le taux d'occupation des chambres d'hôtel à Ho Chi Minh-Ville au premier semestre de cette année était de 64%, atteignant plus de 92% du niveau des six premiers mois de 2019 avant que la pandémie de COVID-19 a éclaté, selon Savills Vietnam.L'agence immobilière a déclaré qu'au cours de la période considérée, la métropole du Sud a accueilli 18 millions de visiteurs, le plus grand nombre à l'échelle nationale, dont environ 1,9 million d'étrangers, soit 11%.Le taux de récupération des touristes internationaux à Ho Chi Minh-Ville n'était que de 46 %, encore inférieur à la moyenne nationale de 66 %, a-t-il indiqué.Notamment, ses revenus provenant des services hôteliers ont dépassé 5.000 milliards de dongs (211,08 millions de dollars), le plus élevé par rapport aux autres localités, ce qui représente une augmentation de 25 % d'une année sur l'autre.Les experts de Savills ont déclaré que la Chine était la plus grande source de visiteurs à Ho Chi Minh-Ville au premier semestre, et que le nombre de touristes chinois devrait augmenter dans les mois restants.Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a souligné que le Vietnam était toujours en retard sur ses pairs régionaux dans la reprise du nombre de touristes internationaux, ajoutant que le marché devrait se redresser complètement en 2024.Ho Chi Minh-Ville compte 15.662 chambres d'hôtel réparties sur 110 projets, dont 404 ont été temporairement fermées.- VNA