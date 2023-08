Hanoi (VNA) – Le ministère des Finances a inauguré récemment le système distinct de négociation d’obligations d’entreprises au Service des transactions boursières de Hanoï (HNX), avec environ 1.600 codes d’obligations d’entreprises.

Cérémonie d’inauguration du système distinct de négociation d’obligations d’entreprises, le 19 juillet 2023 à Hanoi. Photo : VNA

Le lancement du système distinct de négociation d’obligations d’entre-prises démontre la ferme volonté du ministère des Finances de dynamiser le marché financier, le marché boursier en particulier, pour créer un canal de mobilisation des capitaux à moyen et long termes, a déclaré le ministre des Finances, Hô Duc Phoc.



Ledit système permet aux investisseurs de négocier des obligations sur le HNX presque comme des actions normales, mais sous la forme d’un accord avec le mécanisme de paiement T 0, ce qui signifie que l’argent ou les obligations seront immédiatement crédités sur les comptes des investisseurs. Il y aura des séances de négociation d’obligations distinctes sur le HNX du lundi au vendredi chaque semaine, à l’exception des jours fériés, de 09h00 à 11h30 et de 13h00 à 14h45.

Le système contribuera à faciliter la gestion des agences compétentes ainsi que la supervision des entreprises et des particuliers, améliorant ainsi la transparence du marché, a ajouté Hô Duc Phoc. Selon le ministre, fin 2022, l’encours de la dette des obligations d’entreprises était d’environ 1,2 billiard de dôngs (50,74 milliards d’USD), soit environ 12,6% du PIB et 10% de la dette de crédit totale.

La présidente du Comité d’État des valeurs mobilières (SSC), Vu Thi Chân Phuong, a déclaré que le nouveau système devrait contribuer à améliorer la responsabilité des investisseurs dans le commerce des obligations.

Le président de Vietcombank, Pham Quang Dung, a fait savoir que sa banque avait développé un système de paiement spécialisé pour le marché distinct des obligations d’entreprise basé sur les normes de paiement les plus avancées.

Le marché obligataire se réchauffe

Ces trois dernières années, le marché boursier vietnamien a connu des fluctuations, mais il continue d’attirer l’attention des investisseurs. Le nombre d’investisseurs participant au marché a atteint l’objectif de plus de 5% de la population, dépassant ainsi le plan triennal. Certaines séances de négociation ont même atteint un montant dépassant les 30 billions de dôngs, ce qui a permis à de nombreuses entreprises de mobiliser des capitaux à moyen et long termes. Cependant, depuis le deuxième trimestre de 2022, le marché boursier national est entré dans une période creuse, ce qui rend plus difficile la levée de capitaux sur le marché.



Le SSC a élaboré et soumis au Premier ministre Pham Minh Chinh une stratégie de développement du marché boursier jusqu’en 2030, avec une orientation de développement durable, sans trop se focaliser sur la croissance en volume et en valeur.

La valeur totale des émissions d’obligations d’entreprises a atteint 42.783 milliards de dôngs (1,86 milliard d’USD) au 1er semestre. Plus précisément, il y a eu sept offres publiques initiales d’une valeur totale de 5.521 milliards de dôngs, représentant 12,9% de l’émissiontotale, et 35 placements privés d’une valeur de 37.262 milliards de dôngs, soit 87,1%.

Au 30 juin, 13 placements privés d’obligations d’entreprises avaient été enregistrés pour une valeur totale de 8.170 milliards de dôngs. Cependant, en mai 2023, il n’y a eu qu’une seule émission réussie, d’une valeur de 2,6 billions de dôngs, par une entreprise. Le secteur immobilier a été le plus grand émetteur du mois, avec une valeur totale d’émission de 3,88 billions de dôngs, soit 47,5%, suivi du secteur bancaire avec 2,890 milliards, soit près de 35,4%.

Le système distinct de négociation d’obligations d’entreprises au HNX permet d’augmenter les liquidités tout en réduisant les risques. Photo : VNA

La Vietnam Bond Market Association (VBMA) a indiqué que les entreprises avaient racheté en juin des obligations d’entreprise pour un montant de 31.591 milliards de dôngs, portant la valeur totale depuis le début de l’année à 110.448 milliards, en hausse de 39% par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour le reste de l’année, la valeur totale des obligations arrivant à échéance sera de 158,5 billions de dôngs. La majorité d’entre elles appartiennent au secteur immobilier avec 80.952 milliards de dôngs, soit 51%, suivi du secteur bancaire avec 27.261 milliards, soit 17,2%.

Soutenir les émetteurs d’obligations

Suggérant des moyens de renforcer le marché, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a déclaré qu’il était nécessaire de promulguer des réglementations spécifiques au marché obligataire et d’apporter une réponse flexible et efficace aux changements. Au 2e semestre 2022, le marché des obligations d’entreprises a connu un “choc” psychologique généralisé, les investisseurs ayant été témoins de sanctions de la part des autorités à l’encontre de certains d’entre eux. La baisse de confiance, combinée à la baisse des flux de trésorerie pour rembourser les obligations de nombreuses entreprises en difficulté, a rendu ce marché plus risqué.



Lorsque la situation du marché immobilier était difficile, le gouvernement disposait de nombreuses solutions pour soutenir et aider les émetteurs, telles que la politique de rééchelonnement de la dette, la réduction des taux d’intérêt, l’extension de l’impôt, la réduction d’impôts, etc. Ces solutions ont contribué à la stabilité du marché des obligations d’entreprises et à favoriser son développement durable, a indiqué Nguyên Duc Chi.

Le Professeur Hoàng Van Cuong, vice-recteur de l’Université nationale d’économie de Hanoï, a déclaré qu’il était maintenant temps d’augmenter les ressources pour les sociétés, notant que celles qui s’approvisionnaient en capitaux principalement auprès du marché des obligations d’entreprises et des prêts bancaires, et que les opérations des entreprises contribuaient au maintien de l’équilibre macro-économique.

Il a ajouté que le marché obligataire nécessite à la fois des acteurs compétents et un environnement juridique pour un écosystème florissant. Face à la récente ”crise obligataire”, le gouvernement a pris des mesures relativement opportunes et méthodologiques pour empêcher rapidement la situation de s’aggraver. La combinaison de politiques de gouvernance macro-économique, en particulier l’application harmonieuse des politiques budgétaires et monétaires, ainsi qu’une politique budgétaire élargie telle que l’allongement des délais de paiement des impôts, la réduction des impôts et la réduction des loyers fonciers, sont essentielles pour assurer la stabilité macro-économique. – CVN/VNA