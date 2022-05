Hanoi (VNA) - Au cours des derniers jours du mois d’avril, le marché boursier vietnamien a présenté des signes de redressement.

Photo d'illustration : VOV

Les analystes s’accordent à dire que la baisse enregistrée les jours précédents n’était qu’un recul temporaire et que les actions entreprises par le gouvernement et les services compétents pour assainir le marché ont eu pour effet de restaurer la confiance des investisseurs.Du 4 au 25 avril, à la suite des sanctions infligées à certaines entreprises et à certains individus accusés de manipuler le marché, la Bourse vietnamienne avait perdu 20 milliards de dollars. Selon l’économiste Vu Dinh Anh, ces sanctions étaient nécessaires pour garantir le développement durable du marché.«Les fluctuations des indices boursiers que nous avons pu constater sur les plateformes boursières de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville et sur celle des sociétés non cotées étaient tout à fait normales. Certes, les investisseurs étaient inquiets, mais il était indispensable d’assainir le marché», affirme-t-il.Fin avril, certains indices sont remontés et le marché s’est peu à peu établi. Sur tout le mois, le montant des achats nets accumulés de la part des investisseurs étrangers s’est élevé à près de 2000 milliards de dôngs (près de 83 millions d’euros). Il est très important de garder leur confiance, affirme Nguyên Thuong Lang, professeur à l’École nationale d’économie de Hanoï.«Le meilleur moyen de protéger les investisseurs est de rendre le marché plus transparent. Que ce soit pour le marché boursier ou pour le marché obligataire, le manque de transparence et les délits d’initiés sont toujours destructifs. Il faut donc, à mon sens, punir sévèrement les investisseurs non constructifs et les spéculateurs», souligne-t-il.Les évolutions actuelles montrent que le marché boursier vietnamien reste très prometteur. Si les investisseurs ont une vision sur le long terme et investissent dans les entreprises compétentes et sérieuses, le prix de leur action augmentera certainement et les bénéfices seront à la hauteur de leurs attentes.- VOV/VNA