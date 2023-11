Visiteurs d’un showroom automobile (Photo : VietnamPlus)



Hanoï, 15 novembre (VNA) – Après une hausse des ventes de 13 % en septembre, le marché automobile vietnamien a stagné en octobre, même lorsque les constructeurs ont proposé des remises et des promotions pour stimuler la demande.L’Association des constructeurs automobiles vietnamiens (VAMA) a déclaré que ses membres ont vendu 25 369 unités en octobre, soit un chiffre proche des ventes du mois précédent (25 375 unités), mais en baisse de 31 % par rapport à la même période de l’année dernière.Parmi eux, 19.624 voitures particulières, en baisse de 0,2% sur un mois, tandis que le nombre de véhicules utilitaires vendus a légèrement augmenté, de 1%, à 5.604, indiquant une certaine reprise de la demande du secteur des transports et des entreprises, a noté VAMA.Au cours des 10 premiers mois de 2023, les membres de la VAMA ont livré 235 296 unités aux acheteurs, en baisse de 29 % sur un an. Les voitures particulières ont été en baisse de 32 %, les véhicules utilitaires de 16 % et les véhicules à usage spécial de 60 %, selon les statistiques.Il existe également de nombreuses autres marques sur le marché automobile vietnamien, telles que Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen et Volvo, mais elles n'ont pas révélé leurs résultats commerciaux.Le groupe Thanh Cong (TC), sous la marque Hyundai, a vendu 7.458 unités le mois dernier, portant ses ventes sur 10 mois à 48.626 unités.Au total, les membres de VAMA et TC Group ont enregistré des ventes de 32 827 unités en octobre et de 283 922 unités sur 10 mois.Les initiés ont déclaré que même si les constructeurs ont continuellement lancé des promotions et des réductions de plusieurs dizaines de millions à près d'un demi-milliard de dongs au cours des derniers mois pour attirer les acheteurs, le marché est resté stable le mois dernier, n'ayant pas répondu aux attentes des entreprises.Les consommateurs semblent rester réticents à se laisser séduire par les rabais pour des raisons économiques, ont-ils noté, prévoyant que le marché ne connaîtra probablement pas une augmentation soudaine.Cette année, il sera difficile pour le marché d'atteindre plus de 404 000 unités vendues comme en 2022. Les ventes totales devraient être d'environ 70 % de ce chiffre, car les difficultés économiques obligent les consommateurs à se serrer la ceinture. - VNA