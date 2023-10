Hanoi (VNA) – Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a eu vendredi 20 octobre un entretien téléphonique de haut niveau avec le président français Emmanuel Macron, au cours duquel les deux parties ont discuté des relations entre les deux pays qui célèbrent en 2023 le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (centre) lors de son entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, le 20 octobre. Photo: VNA Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (centre) lors de son entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, le 20 octobre. Photo: VNA



Cet entretien téléphonique démontre l’importance que les dirigeants des deux pays attache au partenariat stratégique entre le Vietnam et la France et la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer leur coopération au profit des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde dans la nouvelle période, a souligné le chef du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Il a hautement apprécié le succès du gouvernement français et du président Emmanuel Macron lui-même dans la mise en œuvre de réformes dans de nombreux domaines économiques et sociaux pour aider la France à se développer plus fortement et à apporter une vie plus sûre et plus prospère aux Français de vivre en sécurité; à promouvoir le rôle actif de la France dans le renforcement de l’Union européenne ainsi que sa contribution au règlement des défis posés en Europe et dans d’autres régions du monde, à faire œuvre de pionnier dans la promotion de la coopération dans le traitement de nombreuses questions mondiales.

A cette occasion, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a remercié la France pour sa coopération et son soutien au Vietnam au cours des dernières années, y compris son aide en réponse à la pandémie de Covid-19.

Il a échangé avec le président français des réalisations importantes et exceptionnelles du Vietnam après plus de 35 ans de rénovation ainsi que des résultats de la reprise économique post-pandémique. Il a informé le président français des objectifs de développement du Vietnam jusqu’au milieu du 21e siècle et de la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations du Vietnam.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné l’importance de la paix, de l’amitié et de la coopération ainsi que du respect des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies dans le traitement des questions internationales, y compris le maintien de la paix et de la sécurité dans la région de la Mer Orientale.

Exprimant sa joie que le partenariat stratégique Vietnam-France continue de se développer de manière globale et satisfaisante, il a affirmé que les deux parties avaient activement mis en œuvre les contenus de la Déclaration commune des dirigeants des deux pays signée à l’occasion de la visite du secrétaire général en France en 2018.

Le leader vietnamien a souligné que les deux pays partagaient de nombreux points de vue et intérêts similaires dans des affaires internationales importantes ainsi que de nombreux liens historiques et culturels, et a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance et accordait une haute priorité au partenariat stratégique Vietnam-France et soutenait les initiatives françaises en faveur de la paix, de la coopération et du développement dans la région et le monde.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a discuté avec le président Emmanuel Macron d’un certain nombre d’orientations et de mesures majeures visant à élargir et à améliorer l’efficacité de la coopération entre les deux pays.

Le président français a remercié le leader vietnamien pour ses bonnes évaluations, a exprimé son impression devant les grandes réalisations du Vietnam en matière de développement national, a affirmé que la France attachait une grande importance au rôle et à la position du Vietnam sur la scène internationale et au partenariat stratégique France-Vietnam, et a souligné que la France accompagnait toujours le Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques de développement du pays.

Le président Emmanuel Macron a partagé l’évaluation du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur les développements positifs du partenariat stratégique entre les deux pays ces derniers temps, a affirmé que l’entretien téléphonique était une occasion importante pour les dirigeants des deux pays de discuter des orientations stratégiques pour développer les relations bilatérales au cours des 20 prochaines années.

Il a exprimé sa joie que les dirigeants des deux pays partageaient de nombreux points communs sur les contenus de la coopération bilatérale, a convenu que les deux pays devraient continuer de renforcer la confiance politique et les échanges entre les peuples, de promouvoir des changements vigoureux dans la coopération dans des domaines tels que la défense et la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, l’aviation, la transition énergétique, la science et la technologie, la culture, l’ingénierie.

Le président français a affirmé son soutien au Vietnam pour renforcer sa coopération avec l’UE, y compris la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et la coopération dans le domaine de la pêche, et a souhaité que les deux pays renforcent leur coopération dans les cadres multilatéraux, notamment au sein de la Francophonie.

Les deux dirigeants ont convenu de donner intruction aux agences concernées de mettre activement en œuvre les contenus convenus par les deux parties. A cette occasion, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a renouvelé son invitation au président français à se rendre au Vietnam et le président français a accepté l’invitation avec plaisir. – VNA