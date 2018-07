Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a salué mardi 17 juillet à Hanoi la visite au Vietnam du vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sengnouane Xayalat.

Le secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyên Phu Trong et le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sengnouane Xayalat. Photo : VNA

Sengnouane Xayalath, qui est également secrétaire du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos, s’est félicité de la solidarité spéciale croissante entre les deux pays, tout en appréciant les aides considérables, en temps opportun et efficaces que le Vietnam a accordées au Laos tout au long de l’histoire.Il a informé le leader du PCV des activités récentes de l’Assemblée nationale du Laos, en particulier des résultats de sa 5e session, de la coopération entre les deux Assemblées nationales et des résultats de l’entretien et des séances de travail avec les représentants de l’Assemblée nationale du Vietnam.L’Assemblée nationale du Laos travaillera en étroite collaboration avec son homologue vietnamien pour mener à bien les accords conclus par les dirigeants des deux Partis, des deux pays et des deux Assemblées nationales, a-t-il ajouté.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a noté avec satisfaction que la solidarité spéciale s’est développée de manière orientée vers les résultats dans tous les domaines, une performance largement contribuée par les deux organes législatifs.Il a fait l’éloge de la coopération entre les deux Assemblées nationales, leur demandant d’améliorer le partage d’informations et d’expériences en matière d’élaboration des lois, de supervision et de prise de décisions sur des questions importantes.Le leader du PCV les a également invités à renforcer l’examen et la promotion de la mise en œuvre par les ministères, secteurs et localités des accords entre les deux Partis, les deux gouvernements et les deux Assemblées nationales. – VNA