Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a appelé au 8e Congrès national de l’Union des agriculteurs vietnamiens pour le mandat 2023-2028, mardi 26 décembre, les associations des agriculteurs à orienter leur action vers la base et à éveiller l’aspiration au développement, affirmant leur rôle dans le développement national.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’adresse au 8e Congrès national de l’Union des agriculteurs vietnamiens, à Hanoi, le 26 décembre. Photo : VNA

S’adressant à près d’un millier de délégués représentant plus de 10 millions d’agriculteurs vietnamiens, il a hautement apprécié les contributions importantes des agriculteurs à l’œuvre d’édification et de renouveau nationaux, au succès de la construction de la nouvelle ruralité et à la transformation de l’agriculture et de l’économie rurale en un pilier solide de l’économie nationale.De nombreux dirigeants et anciens dirigeants ont assisté à cet événement, notamment l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh, le président Vo Van Thuong, l’ancien président Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An, Nguyên Sinh Hung et Nguyên Thi Kim Ngân.Le chef du Parti a demandé aux associations des agriculteurs à tous les niveaux d’innover fortement dans le contenu et la méthode, d’améliorer leur qualité et leur efficacité opérationnelles, de rendre l’Union des agriculteurs vietnamiens de plus en plus forte, représentant les droits et intérêts légaux et légitimes des agriculteurs.Il leur a également demandé de promouvoir leur rôle de centre et de noyau du mouvement paysan, de pont entre les agriculteurs et le Parti et l’État ; de facteur actif du bloc de grande union nationale, de l’alliance entre les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels ; d’être proactives et actives dans l’intégration internationale et d’élever l’efficacité de la coopération internationale et de la diplomatie populaire.