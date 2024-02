Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est allé offrir de l’encens mardi 13 février au palais Kinh Thiên, au cœur de la cité impériale de Thang Long, pour rendre hommage aux rois et aux sages de l’ancien temps qui ont rendu des services méritoires à la nation.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong offre de l’encens au palais Kinh Thiên, au cœur de la cité impériale de Thang Long, le 13 février. Photo : VNA

Dans l’atmosphère du nouveau printemps, le chef du Pari et les délégués ont respectueusement présenté les offrandes d’encens et rendu compte les réalisations obtenues dans l’édification et le développement nationaux, priant pour la paix du pays, la prospérité et le bonheur du peuple.

Conversant cordialement avec les cadres et les employés de la zone des vestiges de cité impériale de Thang Long, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné qu’il s’agissait d’un lieu qui marque mille ans d’histoire, où convergent l’âme sacrée des monts et des rivières, et la quintessence de la culture nationale, où les dynasties successives avaient développé l’œuvre nationale, édifié et protégé le pays, cultivé les traditions historiques et culturelles transmises jusqu’à l’époque de Hô Chi Minh.

Il a souhaité que chaque cadre et chaque employé promeuvent le plus haut sens des responsabilités, contribuent à préserver les belles valeurs du peuple vietnamien et de Thang Long-Hanoi, à conserver et à promouvoir les valeurs historiques et culturelles du Secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoi inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

Il faut faire en sorte que lorsque nous parlerons de Hanoi, la capitale du Vietnam, chaque Vietnamien est ému et fier de cette terre des belles traditions culturelles et héroïques, élégante et courtoise, représentative de la conscience et de la dignité humaine, la ville de la paix, pour qu’"où que nous soyons aux quatre coins du monde, notre cœur soit tourné vers Hanoi".

La cité impériale de Thang Long est le 900e site à être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Edifiée au XIe siècle par la dynastie Viêt des Ly, elle concrétise l’indépendance du Dai Viêt. Elle fut le lieu du pouvoir politique régional de manière continue pendant près de treize siècles.

Au milieu de cette cité se trouvait le palais Càn Nguyên appelé plus tard Thiên An et renommé enfin Kinh Thiên. Les dragons en pierre du palais Kinh Thiên constituent les uniques traces existantes de ce palais. Au nombre de quatre, ces dragons datés du milieu du 15e siècle flanquent les trois escaliers latéraux.

Représentatifs de l’art de sculpture des Lê antérieurs, ils disposent d’une grande tête proéminente, des yeux ronds saillants, des cornes ramifiées, d’une crinière ondulante et courbant vers l’arrière, d’une bouche légèrement ouverte gardant une perle. Son corps souplement ondulant se rétrécit de plus en plus vers la queue, sa nageoire dorsale est ondulante comme des nuages ou rayons du feu. Ces dragons illustrent en partie la grande envergure du palais. – VNA