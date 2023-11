Le président lao Thongloun Sisoulith (droite) et son homologue mongol Khurelsukh Ukhnaasept assistent à la cérémonie de signature des documents de coopération visant à nouer des liens dans les affaires économiques, commerciales, d'investissement et de tourisme. Photo : vientianetimes.org.la

Vientiane, 7 novembre (VNA) - Les dirigeants du Laos et de la Mongolie ont signé le 6 novembre sept documents de coopération visant à nouer des liens dans les affaires économiques, commerciales, d'investissement et de tourisme.La signature à Vientiane s'est déroulée en présence du président lao Thongloun Sisoulith et de son homologue mongol Khurelsukh Ukhnaa en visite.Les deux parties ont discuté des moyens d'élargir leurs relations de coopération, notamment en matière de développement économique, de commerce, d'investissement, d'éducation, de santé, d'agriculture, de culture et de tourisme. Ils ont également convenu de se soutenir mutuellement sur les scènes régionale et internationale pour le bénéfice des deux pays.Les deux dirigeants ont fait l'éloge des relations amicales et de la coopération croissantes entre leurs pays au cours des six dernières décennies depuis l'établissement des relations diplomatiques le 12 septembre 1962, et sont convenus d'approfondir la coopération bilatérale, notamment en organisant des visites réciproques de délégations de haut niveau de leurs pays et se soutiennent mutuellement sur la scène régionale et internationale.Le président Thongloun Sisoulith a remercié la Mongolie pour son soutien au Laos au cours des années passées et a informé son invité de l'année ‘’Visite au Laos 2024’’ conçue pour attirer davantage de touristes des pays dans le monde, dont la Mongolie.Le dirigeant lao a invité les entreprises de Mongolie à investir dans les domaines à potentiel du Laos, notamment l'agriculture, la logistique et les transports le long du tracé du chemin de fer Laos-Chine.Au cours de sa visite, le président Khurelsukh Ukhnaa a également rencontré le Premier ministre Sonexay Siphandone pour discuter de la poursuite de la coopération.Le Premier ministre lao a demandé au dirigeant mongol de renforcer la coopération commerciale et d'investissement en contribuant à l'arrangement permettant aux secteurs privés des deux pays de se rencontrer et de discuter d'éventuels partenariats.Le 6 novembre également, le Président Khurelsukh Ukhnaa a rencontré le Président de l'Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane pour discuter de la coopération.- VNA