Vientiane, 15 novembre (VNA) - Le gouvernement lao et Naseng Wayo Renewable Development and Investment Co.Ltd, une société affiliée au groupe américain UPC Renewable, ont signé le 13 novembre un protocole d'accord (MoU) sur une étude de faisabilité sur des projets d'énergie éolienne dans la province de Savannakhet, ainsi qu'une ligne de transport d'électricité de 500 kV et un projet de poste de transformation reliant les centrales électriques utilisant les énergies renouvelables de la localité centrale aux pays voisins.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone frappe le gong pour marquer l'ouverture de la première turbine du projet éolien Monsoon dans la province de Xekong. Photo : Vientiane Times



Dans le cadre du protocole d'accord, Naseng-Wayo et UPC Renewables seront autorisés à explorer la possibilité de développer des projets d'énergie éolienne dans les districts de Phine, Vilabuli et Atsaphone de la province de Savannakhet et à développer des stations de transformation de 500 kV ainsi qu'une ligne de transport d'électricité reliant les pays voisins pour vendre de l'électricité à l'étranger.



Il s'agit de l'un des projets d'énergie renouvelable signés par le gouvernement lao et ses partenaires pour exploiter l'énergie propre, visant à promouvoir un développement économique durable et à atteindre l'objectif de réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici 2050.





Dans le même ordre d'idées, le Premier ministre Sonexay Siphandone a assisté la semaine dernière à une cérémonie marquant l'installation de la première turbine du projet éolien Monsoon de 600 MW, dans le district de Dakcheung, dans la province méridionale de Xekong.



Il s'agira du plus grand parc éolien d'Asie du Sud-Est, avec 133 éoliennes. Son coût total de construction est estimé à 900 millions de dollars.



L'hydroélectricité représente actuellement environ 70 % de la production totale d'électricité au Laos et le pays compte environ 10 projets d'énergie éolienne d'une capacité nominale totale de 3,6 GW en phase de planification. Environ 80 % de l’électricité produite au Laos est vendue à la Thaïlande et au Vietnam. - VNA